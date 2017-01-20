Спасатели с собаками ищут выживших в заваленном лавиной отеле

Потрясенная Италия: в горах региона Абруццо под толщей снега
по-прежнему могут находиться до 30 человек. Как проходит спасательная операция, что рассказывают местные жители и те, кому удалось выжить после схода лавины?
Весь день в городок Фариндола приезжали родственники погибших и пропавших без вести. Но подобраться ближе, чем на расстояние нескольких километров, к гостиничному комплексу до сих пор своим ходом невозможно — всё завалено снегом.
По уточненным данным, ночью, когда сошла лавина, в гостинице было 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. Люди отправляли СМС из-под завалов, потом их телефоны замолчали. К этому часу обнаружены тела четверых погибших.
Двух человек удалось спасти — в момент схода лавины они оказались на улице и успели укрыться в машине. Именно они смогли подать сигнал бедствия. Люди сильно замерзли, но их жизни ничто не угрожает. Местные жители, которые, конечно, в ужасе от случившегося, рассказали, что фактически постоянно живут в страхе, при этом многие критикуют власть.
Местный житель: «Система безопасности не соблюдается, над курортами должны стоять лавинозадерживающие преграды, сетки, их не было! Таких систем безопасности нет! Когда дома строят в сейсмически активных зонах, должны строить защиты! А ничего нет!».
В отель, который завален снегом, камнями и льдом, спасатели запустили специально обученных собак, но признаков жизни пока не обнаружено. Тем временем российское МЧС предложило Италии помощь в проведении спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения.
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