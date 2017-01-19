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  • 19.01, 19:30

Прокуратура: обрушившийся в Бердске конный клуб оказался самостроем

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  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
Прокуратура: обрушившийся в Бердске конный клуб оказался самостроем

Прокуратура: обрушившийся в Бердске конный клуб оказался самостроем

Прокуратура: обрушившийся в Бердске конный клуб оказался самостроем
  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

    • При частичном обрушении кровли погибли два человека: мужчина и 15-летний подросток.

    В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что конный клуб был построен самовольно на территории бывшего детского оздоровительного лагеря, передает РИА Новости.

    Прокуратура Новосибирской области: «Самовольно построенный манеж расположен на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова (поселок Новый, Барышевский сельсовет, Новосибирский район), который вместе со зданиями арендует индивидуальный предприниматель (один из руководителей конного клуба „Аллюр“)».

    В ведомстве добавили, что крыша обрушилась, не выдержав под весом снежных масс. В результате под обломками оказались семь человек, среди которых было четверо несовершеннолетних. Два человека погибли, пятеро пострадали. Двое раненых подростков и один взрослый были госпитализированы.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В МЧС заверили, что больше людей под завалами нет. Работы на месте ЧП завершаются.

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