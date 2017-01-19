Прокуратура: обрушившийся в Бердске конный клуб оказался самостроем

При частичном обрушении кровли погибли два человека: мужчина и
РИА Новости.
15-летний подросток.
Прокуратура Новосибирской области: «Самовольно построенный манеж расположен на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова (поселок Новый, Барышевский сельсовет, Новосибирский район), который вместе со зданиями арендует индивидуальный предприниматель (один из руководителей конного клуба „Аллюр“)».
пятеро пострадали. Двое раненых подростков и один взрослый были госпитализированы.
возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В МЧС заверили, что больше людей под завалами нет. Работы на месте ЧП завершаются.
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