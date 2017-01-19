СК возбудил дело после обрушения конного клуба в Бердске

Жертвами ЧП стали два человека. По уточненным данным, это
девочка-подросток, занимавшаяся в клубе, и тренер.
В МЧС сообщили, что работы на месте происшествия планируют завершить в ближайшие часы. Кинологи уже закончили проверку завалов.
Официальный представитель Следственного управления СК по региону Наталья Глухих уточнила, что при обрушении погибли 15-летний подросток и 45-летний мужчина. Ранее сообщалось, что погибла женщина, но эти сведения не подтвердились. Еще пять человек пострадали, среди них трое детей. Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает источник РИА Новости, при обвале крыши под обломками погибли три лошади.
Комментарии