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  • 19.01, 18:00

СК возбудил дело после обрушения конного клуба в Бердске

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СК возбудил дело после обрушения конного клуба в Бердске

СК возбудил дело после обрушения конного клуба в Бердске

СК возбудил дело после обрушения конного клуба в Бердске

Жертвами ЧП стали два человека. По уточненным данным, это девочка-подросток, занимавшаяся в клубе, и тренер.

В Следственном комитете по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после обрушения ангара.

В МЧС сообщили, что работы на месте происшествия планируют завершить в ближайшие часы. Кинологи уже закончили проверку завалов.

Официальный представитель Следственного управления СК по региону Наталья Глухих уточнила, что при обрушении погибли 15-летний подросток и 45-летний мужчина. Ранее сообщалось, что погибла женщина, но эти сведения не подтвердились. Еще пять человек пострадали, среди них трое детей. Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает источник РИА Новости, при обвале крыши под обломками погибли три лошади.

ЧП в конном клубе «Аллюр», который работает в Бердске уже семь лет, произошло сегодня вечером по московскому времени. В нем обучают детей верховой езде с 11 лет. Также клуб занимался проведением турниров, походов и занятий по иппотерапии.

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