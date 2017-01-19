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  • 19.01, 16:29
Жертвами обрушения в конном клубе Бердска стали подросток и 45-летняя женщина. Новосибирская область, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жертвами обрушения в конном клубе Бердска стали подросток и 45-летняя женщина

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Жертвами обрушения в конном клубе Бердска стали подросток и <nobr>45-летняя</nobr> женщина

Жертвами обрушения в конном клубе Бердска стали подросток и 45-летняя женщина

Жертвами обрушения в конном клубе Бердска стали подросток и <nobr>45-летняя</nobr> женщина
  • Фото: kurer-sreda.ru

    • В экстренных службах утверждают, что людей под завалами клуба под Новосибирском больше нет.

    Жертвами ЧП стали два человека, в том числе ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

    Источник: «Судьба всех, кто оказался в эпицентре обрушения, установлена. Людей под завалами больше нет».

    По его словам, всего в момент обрушения в клубе находились семь человек. Женщина и подросток погибли. Их достали из-под обломков живыми, но они скончались по дороге в больницу. Спасатели извлекли из-под завалов еще одного человека, а четверо выбрались самостоятельно.

    По информации агентства, погибшему несовершеннолетнему было 15 лет, а женщине — 45 лет. Среди пятерых пострадавших трое детей. Двое несовершеннолетних были госпитализированы. Их состояние вызывает беспокойство. Третьему ребенку и двоим взрослым оказали помощь амбулаторно.

    Источник: «Травмы получили пять человек, в их числе трое детей. Двое детей находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое».

    ЧП в конном клубе «Аллюр», где проводятся занятия, случилось около 18:00 по местному времени (14:00 по Москве).

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