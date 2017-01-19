Жертвами обрушения в конном клубе Бердска стали подросток и 45-летняя женщина

В экстренных службах утверждают, что людей под завалами клуба под Новосибирском больше нет.ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Источник: «Судьба всех, кто оказался в эпицентре обрушения, установлена. Людей под завалами больше нет».
По его словам, всего в момент обрушения в клубе находились семь человек. Женщина и подросток погибли. Их достали из-под обломков живыми, но они скончались по дороге в больницу. Спасатели извлекли из-под завалов еще одного человека, а четверо выбрались самостоятельно.
По информации агентства, погибшему несовершеннолетнему было 15 лет, а женщине — 45 лет. Среди пятерых пострадавших трое детей. Двое несовершеннолетних были госпитализированы. Их состояние вызывает беспокойство. Третьему ребенку и двоим взрослым оказали помощь амбулаторно.
Источник: «Травмы получили пять человек, в их числе трое детей. Двое детей находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое».
ЧП в конном клубе «Аллюр», где проводятся занятия, случилось около 18:00 по местному времени (14:00 по Москве).
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