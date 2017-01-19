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  • 19.01, 14:58

Под Новосибирском обрушился конный клуб: двое погибших

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Под Новосибирском обрушился конный клуб: двое погибших

Под Новосибирском обрушился конный клуб: двое погибших

Здание конного клуба частично обрушилось в Новосибирской области. Два человека погибли. Под завалами могут находиться люди.

Обрушилась часть кровли конного клуба в городе Бердске. По данным источника «Интерфакса» в службе скорой помощи, к моменту прибытия медиков два человека оказались мертвы, еще двое были госпитализированы. Между тем, по данным местного издания «Свидетель», бердские спасатели вытащили из-под завалов трех человек: двух девушек и одного мужчину. Он и одна из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сергей Козин, начальник поисково-спасательного подразделения БПСО: «Продолжаем поиск людей под обвалившийся кровлей. Кроме этого, под завалами остались животные».

Площадь обрушения составила, по предварительным данным, 500 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренным службах региона. Разбором завалов занимаются 40 человек и 15 единиц техники.

Сообщение о ЧП в клубе «Аллюр» поступило в 18 часов по местному времени (14:00 по Москве). В нем проходят занятия наездников. В ГУ МЧС по Новосибирской области и в Сибирском региональном центре МЧС создали оперативные штабы, сообщает ТАСС.



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