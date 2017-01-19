Похититель школьницы из Оренбурга заставлял ее пить коньяк и раздеваться

Суд Оренбурга арестовал на два месяца Юрия Тиунова — человека, которого накануне искали всем городом после похищения
12-летней девочки.
Кроме того, следователям удалось поговорить и с самой школьницей. Настя рассказала, что Тиунов, после того, как они приехали в безлюдное место, заставлял ее пить коньяк и потребовал раздеться. Но волонтеры и полицейские подоспели вовремя и задержали преступника. Как стало известно, Тиунова подозревают еще в одном преступлении.
Из сообщения Следственного комитета: «Отрабатывается версия причастности подозреваемого к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности, в том числе по сообщению о нападении на несовершеннолетних девочек в Степном поселке. Следствие не исключает версию о том, что это одно и то же лицо, что подозреваемый мог быть причастен к нападению, которое произошло несколькими часами раньше».
Следственный комитет также поблагодарили всех волонтеров, которые принимали участие в поисках ребенка. Именно благодаря местным жителям, которые в считаные минуты организовали гражданские патрули, и удалось задержать подозреваемого.
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