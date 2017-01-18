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  • 18.01, 14:41
Похитителя школьницы из Оренбурга пришлось спасать от разъяренных горожан. дети и подростки, Оренбург, поисковые операции, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Похитителя школьницы из Оренбурга пришлось спасать от разъяренных горожан

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Похитителя школьницы из Оренбурга пришлось спасать от разъяренных горожан

Похитителя школьницы из Оренбурга пришлось спасать от разъяренных горожан

Похитителя школьницы из Оренбурга пришлось спасать от разъяренных горожан

    Расследование похищения школьницы Насти Дьяковой из Оренбурга передано в отдел по особо важным делам.

    Вероятного похитителя девочки полицейские взяли под охрану. Сегодня следователи планировали выехать вместе с ним на место, где он посадил девочку в машину. Однако следственный эксперимент пришлось перенести ради его же безопасности. За судьбой ребенка следили тысячи горожан, людей сейчас переполняют эмоции.

    Настя жива и здорова, нашли ее волонтеры. Они заметили, что похожая по приметам машина припаркована рядом с городской свалкой. Предполагаемый преступник сопротивления не оказал. Как выяснилось, это 29-летний коммерсант из Пермского края. В Оренбург он приехал, чтобы открыть продуктовый магазин.

    В регионе похититель школьницы находился примерно с ноября прошлого года, особого внимания к себе не привлекал. Ранее не был судим, жены и детей нет. Что его заставило пойти на такое преступление, он, похоже, сам не понимает.

    В день похищения по городу сразу разослали приметы автомобиля, который увез школьницу. Его искали и наряды ДПС, и многочисленные волонтеры. Люди сами организовали автопатрули и разбили город на квадраты поиска. Найти ребенка удалось недалеко от городской свалки. К этому моменту 12-летнюю Настю искали уже семь часов. Полицейским пришлось даже защищать задержанного от волонтеров — у многих просто не выдерживали нервы.

    По словам волонтеров, накануне они в буквальном смысле всем городом искали пропавшую девочку. На улицах была вся местная полиция, даже те сотрудники, которые работают не в патрульной службе. Общими усилиями стражей порядка и обычных горожан 12-летнюю Настю удалось найти.

    Волонтеров, которые непосредственно задержали похитителя, полицейские собираются наградить. Подозреваемый уже начал давать показания, в ближайшее время следователи собираются предъявить ему обвинение.

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