Похитителя школьницы из Оренбурга пришлось спасать от разъяренных горожан

Расследование похищения школьницы Насти Дьяковой из Оренбурга передано в отдел по особо важным делам.посадил девочку в машину. Однако следственный эксперимент пришлось перенести ради его же безопасности. За судьбой ребенка следили тысячи горожан, людей сейчас переполняют эмоции.
Настя жива и здорова, нашли ее волонтеры. Они заметили, что похожая по приметам машина припаркована рядом с городской свалкой. Предполагаемый преступник сопротивления не оказал. Как выяснилось, это 29-летний коммерсант из Пермского края. В Оренбург он приехал, чтобы открыть продуктовый магазин.
В регионе похититель школьницы находился примерно с ноября прошлого года, особого внимания к себе не привлекал. Ранее не был судим, жены и детей нет. Что его заставило пойти на такое преступление, он, похоже, сам не понимает.
В день похищения по городу сразу разослали приметы автомобиля, который увез школьницу. Его искали и наряды ДПС, и многочисленные волонтеры. Люди сами организовали автопатрули и разбили город на квадраты поиска. Найти ребенка удалось недалеко от городской свалки. К этому моменту 12-летнюю Настю искали уже семь часов. Полицейским пришлось даже защищать задержанного от волонтеров — у многих просто не выдерживали нервы.
По словам волонтеров, накануне они в буквальном смысле всем городом искали пропавшую девочку. На улицах была вся местная полиция, даже те сотрудники, которые работают не в патрульной службе. Общими усилиями стражей порядка и обычных горожан 12-летнюю Настю удалось найти.
Волонтеров, которые непосредственно задержали похитителя, полицейские собираются наградить. Подозреваемый уже начал давать показания, в ближайшее время следователи собираются предъявить ему обвинение.
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