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  • 17.01, 22:00
Похищенная в Оренбурге девочка найдена живой. Оренбург, дети и подростки, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Похищенная в Оренбурге девочка найдена живой

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Похищенная в Оренбурге девочка найдена живой

Похищенная в Оренбурге девочка найдена живой

Похищенная в Оренбурге девочка найдена живой
  • Фото: Дороги Оренбурга /vk.com

    • Похищенная в Оренбурге 12-летняя Настя Дьякова найдена живой.

    Об обнаружении девочки ТАСС сообщили в СУ СК по региону. Также сообщается, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении — жителя Пермского края.

    Из сообщения СУ СК по Оренбургской области: «В результате разыскных мероприятий ребенок найден в районе городской свалки на Загородном шоссе. Также задержан 29-летний житель Пермского края, который подтверждает свое причастие к похищению ребенка».

    Девочка жива, видимых телесных повреждений нет. Как уточнили в ведомстве, будет назначена судмедэкспертиза на наличие возможных телесных повреждений. Мотив преступления пока не установлен.

    Ранее стало известно, что неизвестные в Оренбурге сегодня днем похитили 12-летнюю школьницу. Двое неизвестных мужчин напали на ребенка и насильно увезли ее на машине в неизвестном направлении. Момент похищения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

    Из сообщения МВД: «Похитили Дьякову Анастасию Дмитриевну, 2004 года рождения, рост 145 см, одета пуховик черного цвета, удлиненный, шапка фиолетового цвета, сапоги дутые черного цвета».

    В совершении преступления подозревали двух неизвестных мужчин. Сообщалось, что им от 40 до 45 лет, они оба были одеты в темные куртки и примерно одного роста — от 170 до 175 сантиметров. Предположительно, ребенка увезли на автомобиле «Лада Приора» или «Лада Гранта» с госномерами 886 либо 866. По городу был объявлен план «Перехват».

    Похищенная в Оренбурге девочка найдена живой. Оренбург, дети и подростки, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Похищенная в Оренбурге девочка найдена живой. Оренбург, дети и подростки, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Дороги Оренбурга /vk.com

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