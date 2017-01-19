Окунувшиеся в крещенские купели россияне отмечают прилив сил

Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Праздничные богослужения проходят во всех храмах. Сотни тысяч верующих по всей стране после вечерней службы окунулись в вырубленную во льду купель — иордань.
На случай, если кому-то станет нехорошо, рядом находятся медики и спасатели. Но большинство решившихся на холодные ванны, наоборот, отмечают прилив сил. Говорят: даже настроение улучшилось. Кто-то скорее бежит в теплую раздевалку, а кто-то спешит не отогреваться, а сделать селфи сразу после купания.
В Москве в ночь крещенских купаний было минус 5, не самые суровые морозы. При этом многие из тех, кто не раз совершал подобные погружения, говорят, что, если в воду окунаться с легким сердцем и чистыми мыслями, ни за что не заболеешь, даже в минус 40.
Возле купелей, конечно, никто не дежурит с секундомером, здесь не ставят рекорды, кто дольше пробудет в воде. Врачи говорят, что 30 секунд для первого раза достаточно. Это все же не спортивное соревнование, скорее испытание духа. И каждый, кто на него хотя бы решился, уже победитель.
Тем не менее не все стойко переносят купание в ледяной воде. Как передает РИА Новости, в Москве девушка потеряла сознание при выходе из проруби после крещенских купаний на Химкинском водохранилище. Медики оказали ей необходимую помощь. По предварительным данным, девушка потеряла сознание из-за переохлаждения.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Миллионы православных верующих встретили Крещение Господне. Крещение или Богоявление — один из главных и самых древних х…Опубликовано НТВ 18 января 2017 г.
Комментарии