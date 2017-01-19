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  • 19.01, 07:22
Крещенские купания проходят от Дальнего Востока до Крыма. Крещение, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Крещенские купания проходят от Дальнего Востока до Крыма

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Крещенские купания проходят от Дальнего Востока до Крыма

Крещенские купания проходят от Дальнего Востока до Крыма

Крещенские купания проходят от Дальнего Востока до Крыма

    Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение Господне.

    В этот день, согласно Священному писанию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Праздничные богослужения проходят во всех храмах. В них, а также у водоемов по традиции освящают воду.

    Сотни тысяч верующих по всей стране после вечерней службы окунулись в вырубленную во льду купель в виде креста — иордань. Сегодня это можно сделать и в течение всего дня. Первыми традиционно обряд совершили на Дальнем Востоке.

    Обещанные крещенские морозы дошли только до Якутии, там сейчас минус 53. Однако верующих это не испугало. Считается, что если в этот день окунуться в воду даже в самый лютый мороз, не заболеешь. Силу святой воды уже проверили на себе тысячи местных жителей.

    А вот в Крыму температура плюсовая. Жители полуострова, как и остальная Россия, отмечают праздник купанием в иорданях, а где-то и прямо в Чёрном море.

    Рядом со всеми водоемами, где проходят крещенские купания, дежурят сотрудники МЧС. Они установили специальные палатки, где можно переодеться, а также полевые кухни — все желающие могут согреться горячим чаем и отведать каши.

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