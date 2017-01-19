Крещенские купания проходят от Дальнего Востока до Крыма

Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение Господне.
Сотни тысяч верующих по всей стране после вечерней службы окунулись в вырубленную во льду купель в виде креста — иордань. Сегодня это можно сделать и в течение всего дня. Первыми традиционно обряд совершили на Дальнем Востоке.
Обещанные крещенские морозы дошли только до Якутии, там сейчас минус 53. Однако верующих это не испугало. Считается, что если в этот день окунуться в воду даже в самый лютый мороз, не заболеешь. Силу святой воды уже проверили на себе тысячи местных жителей.
А вот в Крыму температура плюсовая. Жители полуострова, как и остальная Россия, отмечают праздник купанием в иорданях, а где-то и прямо в Чёрном море.
Рядом со всеми водоемами, где проходят крещенские купания, дежурят сотрудники МЧС. Они установили специальные палатки, где можно переодеться, а также полевые кухни — все желающие могут согреться горячим чаем и отведать каши.
Планируете окунуться в прорубь?— НТВ (@ntvru) 18 января 2017 г.
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