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  • 18.01, 22:16
Более 1, 5 млн россиян окунутся в проруби и купели на Крещение. Крещение, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Более 1,5 млн россиян окунутся в проруби и купели на Крещение

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Более 1,5 млн россиян окунутся в проруби и купели на Крещение

Более 1,5 млн россиян окунутся в проруби и купели на Крещение

    Несмотря на мороз, отметить Крещение к прорубям и купелям этой ночью отправятся более 1,5 миллиона россиян.

    Согласно евангельскому преданию, именно в этот день Иисус Христос крестился в водах реки Иордан. Перед тем как верующие решат окунуться, совершается великий чин освящения воды, которая, как считается, приобретает в праздник особые свойства.

    Духовенство русской православной церкви освятит даже моря и два океана — Тихий, который омывает российское побережье на Дальнем Востоке, и Атлантический. На его берег выйдет русская община в столице Исландии.

    А в Москве подготовлены десятки площадок для крещенских купаний. По некоторым данным, в столице принять участие в крещенских купаниях планируют более 100 тысяч человек. Для купающихся созданы максимально комфортные условия. Например, площадка в Сокольниках оборудована теплыми раздевалками, всем купающимся также предложат горячий чай.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

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