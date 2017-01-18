Более 1,5 млн россиян окунутся в проруби и купели на Крещение

Несмотря на мороз, отметить Крещение к прорубям и купелям этой ночью отправятся более 1,5 миллиона россиян.
Духовенство русской православной церкви освятит даже моря и два океана — Тихий, который омывает российское побережье на Дальнем Востоке, и Атлантический. На его берег выйдет русская община в столице Исландии.
А в Москве подготовлены десятки площадок для крещенских купаний. По некоторым данным, в столице принять участие в крещенских купаниях планируют более 100 тысяч человек. Для купающихся созданы максимально комфортные условия. Например, площадка в Сокольниках оборудована теплыми раздевалками, всем купающимся также предложат горячий чай.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Планируете окунуться в прорубь?— НТВ (@ntvru) 18 января 2017 г.
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