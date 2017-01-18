Православные россияне готовятся принять участие в крещенских купаниях

В России все готово к одному из главных христианских торжеств — празднику Крещения. Ожидается, что в крещенских купаниях только в столице примут участие более 100 тысяч человек. В этом году окунуться в ледяную воду они смогут только в естественных водоемах. Купель в центре города решили не устанавливать. Полиция патрулирует более 300 городских храмов, где вечером пройдут богослужения.

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В Южно-Сахалинске центр крещенских празднований — городской парк. По всей области оборудовали больше 20 купелей, в стране их тысячи. Этот праздник православные отмечают, иногда кажется, даже с большим размахом, чем Рождество.Владивосток отметит Крещение в водах Тихого океана. Лед прорубят в замерзших акваториях морских заливов и бухт. Купаться будет комфортно, ночью синоптики прогнозируют минус 12 градусов.Настоящие крещенские морозы стоят в Красноярске. Последние дни там минус 35. Но и в такую погоду желающие окунуться найдутся. Правда, искупаться в Енисее не получится, запрещают санитарные врачи. Фильтрованной речной водой наполнят купель на набережной города.В Ялте перед началом крещенских купаний верующие проведут крестный ход по городской набережной и помолятся за успех предстоящего курортного сезона, после чего митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь освятит морскую воду.Для петербуржцев иордань с ротондой и куполом оборудуют у стен Петропавловской крепости. Окунуться можно будет и в Финском заливе — в районе поселка Лахта.Купели в центре столицы власти Москвы на этот раз решили не устанавливать. Все места для купания организованы в естественных водоемах. Всего их больше 60. Так и не решившихся войти в воду приглашают к компьютерам — с самых популярных мест купаний будет организована веб-трансляция.В столице безопасность праздничных купаний обеспечат почти 800 спасателей и 60 бригад медиков. Специалисты напоминают, что вода хоть и освященная, но очень холодная. Спасатели просят не забывать об элементарных правилах безопасности., МЧС: «Перед купанием нужно обязательно разогреться с помощью приседаний, наклонов. Во время купания, когда три раза окунулся, нужно сразу покинуть майну, вытереться, одеться и выпить горячего чаю. Желательно сладкого».Подробности — в репортаже