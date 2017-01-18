Мать с младенцем достали из-под завалов после землетрясения в Италии

Женщина с грудным ребенком находилась под обломками дома, разрушенного в результате подземных толчков, в городке Кастильоне Мессер Раймондо под Терамо.ANSA, их жизни вне опасности.
Как сообщила Национальная пожарная служба в своем Twitter, мать и младенец не были ранены. Они отделались переохлаждением. Для госпитализации женщины и ребенка собирались отправить вертолет, но этому помещали погодные условия — в регионе Абруццо несколько дней продолжаются снегопады. Помощь направили наземным путем, передает РИА Новости.
Между тем в тюрьме города Терамо из-за непогоды и подземных толчков возникла угроза бунта.
Джезуппе Паллини, секретарь провинциального профсоюза работников пенитенциарных учреждений: «Тюрьма Терамо сейчас полностью парализована. Подземные толчки вызвали панику среди заключенных, и возникла серьезная опасность беспорядков».
Из-за холодной погоды в регионе Абруццо установились рекордно низкие температуры. Несколько населенных пунктов остались без электричества, а в тюрьме вышла из строя система отопления. Кроме того, заключенные уже в течение нескольких дней остаются без горячего питания. По словам Паллини, администрация тюрьмы просит у властей прислать подкрепление и на время перевести осужденных в другие тюрьмы.
ощущались и в столице. В зоне поражения оказались области Лацио, Абруццо и Марке. Землетрясение обошлось без жертв и значительных разрушений. Однако ситуацию осложняет то, что в регионах, где случилось землетрясение, установилась холодная погода и идет снег.
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