В Риме после землетрясения эвакуировали метро и школы

Askanews, которое ссылается на источники в правительственном дворце, это решение вызвано стремлением гарантировать максимальную безопасность населению тех районов, которые пострадали от разрушительных землетрясений летом и осенью прошлого года и снова оказались в зоне подземных толчков.
Премьер-министр Италии Паоло Джентилони после серии подземных толчков поручил министру обороны Роберте Пинотти усилить военное присутствие в пострадавших регионах.
Премьер-министр в настоящее время находится с визитом в Берлине, но он поддерживает постоянный контакт с главой службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо и правительственным комиссаром по преодолению последствий стихийных бедствий Васко Эррани, передает РИА Новости.
Italy #earthquake today: #Rome metro evacuated as three earthquakes reaching magnitude 5.7 strike Central Italy: pic.twitter.com/cnR3x17MSO— Bozena Vujcic (@bozana64) 18 января 2017 г.
#Rome's metro evacuated after 3 quakes hit central #Italy https://t.co/fLFyeKvMaV #earthquake pic.twitter.com/E6egIThXLH— Sputnik (@SputnikInt) 18 января 2017 г.
Власти подняли в воздух вертолеты, чтобы оценить последствия подземных толчков. Пока сообщений о жертвах и разрушенных зданиях не поступало.
Между тем Федеральное агентство по туризму не располагает сведениями об отдыхающих из России, которые могли бы пострадать во время землетрясения.
Светлана Сергеева, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма: «Ростуризм постоянно находится на связи с российскими консульскими (учреждениями — ред.) в Италии. Данных о российских туристах, которые могли бы пострадать во время землетрясения в Италии, в ведомство не поступало. Ростуризм продолжает следить за ситуацией».
Серия подземных толчков произошла в центральной части страны в течение часа. В зоне поражения оказались области Лацио, Абруццо и Марке.
Комментарии