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  • 18.01, 16:12

В Риме после землетрясения эвакуировали метро и школы

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В Риме после землетрясения эвакуировали метро и школы

В Риме после землетрясения эвакуировали метро и школы

В Риме после землетрясения эвакуировали метро и школы
  • Фото: @mboscobortolaso /twitter.com

    • Премьер-министр Италии Паоло Джентилони после серии подземных толчков поручил министру обороны Роберте Пинотти усилить военное присутствие в пострадавших регионах.

    По данным агентства Askanews, которое ссылается на источники в правительственном дворце, это решение вызвано стремлением гарантировать максимальную безопасность населению тех районов, которые пострадали от разрушительных землетрясений летом и осенью прошлого года и снова оказались в зоне подземных толчков.

    Премьер-министр в настоящее время находится с визитом в Берлине, но он поддерживает постоянный контакт с главой службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо и правительственным комиссаром по преодолению последствий стихийных бедствий Васко Эррани, передает РИА Новости.




    Эпицентр землетрясения находился более чем в 100 км от итальянской столицы, но подземные толчки ощущались в Риме. В результате в городе было эвакуировано метро, его работа остановлена. Кроме того, власти приняли решение эвакуировать несколько школ и жителей загородных населенных пунктов, оказавшихся в зоне поражения. Помимо этого, закрыты многие магазины и госучреждения.




    Власти подняли в воздух вертолеты, чтобы оценить последствия подземных толчков. Пока сообщений о жертвах и разрушенных зданиях не поступало.

    Между тем Федеральное агентство по туризму не располагает сведениями об отдыхающих из России, которые могли бы пострадать во время землетрясения.

    Светлана Сергеева, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма: «Ростуризм постоянно находится на связи с российскими консульскими (учреждениями — ред.) в Италии. Данных о российских туристах, которые могли бы пострадать во время землетрясения в Италии, в ведомство не поступало. Ростуризм продолжает следить за ситуацией».

    Серия подземных толчков произошла в центральной части страны в течение часа. В зоне поражения оказались области Лацио, Абруццо и Марке.

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