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  • 18.01, 20:45

Власти Италии заявили об отсутствии жертв землетрясения

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  • Фото Reuters © 2017, Alessandro Bianchi
Власти Италии заявили об отсутствии жертв землетрясения

Власти Италии заявили об отсутствии жертв землетрясения

Власти Италии заявили об отсутствии жертв землетрясения
  • Фото Reuters © 2017, Alessandro Bianchi

    • В центральной части страны произошла серия из четырех подземных толчков, магнитуда последнего, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 5,2.

    В зоне землетрясения оказались районы Лацио, Абруццо и Марке. Очаг подземных толчков находился примерно в 100 километрах от Рима. Однако колебания ощущались в итальянской столице, где из-за стихии было эвакуировано метро, несколько школ, а также закрыт ряд государственных учреждений и магазинов.

    К настоящему моменту работа одной из двух веток римского метро возобновлена, передает ТАСС. Поезда начали ходить по линии А, которая тянется с северо-запада на юго-восток. Но линия B, как и пригородная линия легкого метро, по-прежнему закрыты. Между тем в мэрии Рима сообщили, что данных о разрушениях в столице нет.

    В свою очередь премьер-министр Паоло Джентилони заявил, что сведений о жертвах землетрясения в Италии не поступало.

    Паоло Джентилони: «Хочу выразить свою солидарность населению в пострадавших от землетрясения районах. К счастью, на данный момент у нас нет сведений о жертвах».

    Представители властей регионов, которые оказались в зоне поражения, заявили, что серьезных разрушений в результате землетрясения нет. Тем не менее в Лацио, Абруццо и Марке по распоряжению премьера были направлены военные подразделения.

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