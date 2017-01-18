Власти Италии заявили об отсутствии жертв землетрясения

В центральной части страны произошла серия из четырех подземных толчков, магнитуда последнего, по данным
эвакуировано метро, несколько школ, а также закрыт ряд государственных учреждений и магазинов.
Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 5,2.
К настоящему моменту работа одной из двух веток римского метро возобновлена, передает ТАСС. Поезда начали ходить по линии А, которая тянется с северо-запада на юго-восток. Но линия B, как и пригородная линия легкого метро, по-прежнему закрыты. Между тем в мэрии Рима сообщили, что данных о разрушениях в столице нет.
В свою очередь премьер-министр Паоло Джентилони заявил, что сведений о жертвах землетрясения в Италии не поступало.
Паоло Джентилони: «Хочу выразить свою солидарность населению в пострадавших от землетрясения районах. К счастью, на данный момент у нас нет сведений о жертвах».
регионов, которые оказались в зоне поражения, заявили, что серьезных разрушений в результате землетрясения нет. Тем не менее в Лацио, Абруццо и Марке по распоряжению премьера были направлены военные подразделения.
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