Кандидат на должность постпреда США при ООН обвинила Россию в «игре мускулами»

Ники Хейли, выдвинутая на должность постоянного представителя США при ООН, заявила, что Росси нельзя доверять.Интерфакс».
Ники Хейли: «Россия играет мускулами, вот чем они занимаются. Я думаю, нам нужно быть осторожными, я не думаю, что мы можем им доверять».
Она предложила вначале посмотреть, что США могут получить от РФ, прежде чем давать что-либо взамен. Хейли заявила, что Москва якобы ответственна за ужасные зверства в Сирии. Но при этом она признала, что Вашингтон нуждается в помощи России в борьбе с ИГИЛ (запрещенной в РФ группировкой), передает ТАСС.
Ники Хейли: «Нам нужна их помощь в борьбе с ИГ и некоторыми другими угрозами, которые нависли над нами. Мы должны двигаться вперед в этом вопросе».
Кандидат на пост постпреда при ООН также высказала мнение, что президент Владимир Путин ищет возможность установить связи для совместной работы с иностранными лидерами. Тем не менее она выступила в поддержку санкционной политики в отношении России. По ее словам, ограничения должны оставаться до тех пор, пока в США не увидят «серьезных изменений в деятельности российского правительства».
Ники Хейли: «Я считаю, что Россия должна принять позитивные меры прежде, чем мы снимем какие-либо санкции в отношении РФ».
В ходе слушаний Хейли задали вопрос о том, что она скажет постпреду России при ООН Виталию Чуркину в связи с кибератаками на серверы демократов в период выборов президента США.
Ники Хейли: «Мы знаем, что это произошло. Мы не считаем это приемлемым, и мы каждый раз будем давать отпор, когда что-то подобное происходит».
Напомним, что Москва неоднократно отрицала свою причастность к взломам систем Демократической партии США. Сам признавшийся в кибератаки на серверы США хакер также опроверг свои связи с Россией.
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