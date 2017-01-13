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  • 13.01, 13:25

Признавшийся во взломе серверов США хакер опроверг свои связи с РФ

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Признавшийся во взломе серверов США хакер опроверг свои связи с РФ

Признавшийся во взломе серверов США хакер опроверг свои связи с РФ

Киберпреступник, который взял ответственность за похищение данных национального комитета Демократической партии США, отверг обвинения американской разведки.

Хакер под ником Guccifer 2.0 заявил в своем блоге, что у него нет никаких связей с Москвой. Он пояснил, что действовал, исходя из собственных политических убеждений.

Guccifer 2.0: «Разведка США опубликовала несколько докладов, утверждая, что у меня есть связи с Россией. Я хочу заявить, что эти обвинения голословны».

Он подчеркнул, что технические доказательства, содержащиеся в докладах разведки, не выдерживают никакой критики. По его словам, это «грубая подделка». Чтобы подтвердить ошибку разведки, киберпреступник рассказал, каким именно образом взломал серверы нацкомитета демократов.

Guccifer 2.0: «Я обнаружил уязвимое место в программном обеспечении NGP VAN, установленном на компьютерах демократического комитета».

Хакер пришел к выводу, что разведка намеренно сфальсифицировала доказательства. По его мнению, таким образом разведка пытается поддержать демократов, которые обвиняют в своем поражении на выборах иностранные спецслужбы.

Напомним, в докладе Нацразведки США говорилось, что российские спецслужбы использовали международного хакера Guccifer 2.0, чтобы повлиять на исход выборов президента.

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