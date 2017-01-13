Признавшийся во взломе серверов США хакер опроверг свои связи с РФ

Киберпреступник, который взял ответственность за похищение данных национального комитета Демократической партии США, отверг обвинения американской разведки.блоге, что у него нет никаких связей с Москвой. Он пояснил, что действовал, исходя из собственных политических убеждений.
Guccifer 2.0: «Разведка США опубликовала несколько докладов, утверждая, что у меня есть связи с Россией. Я хочу заявить, что эти обвинения голословны».
Он подчеркнул, что технические доказательства, содержащиеся в докладах разведки, не выдерживают никакой критики. По его словам, это «грубая подделка». Чтобы подтвердить ошибку разведки, киберпреступник рассказал, каким именно образом взломал серверы нацкомитета демократов.
Guccifer 2.0: «Я обнаружил уязвимое место в программном обеспечении NGP VAN, установленном на компьютерах демократического комитета».
Хакер пришел к выводу, что разведка намеренно сфальсифицировала доказательства. По его мнению, таким образом разведка пытается поддержать демократов, которые обвиняют в своем поражении на выборах иностранные спецслужбы.
докладе Нацразведки США говорилось, что российские спецслужбы использовали международного хакера Guccifer 2.0, чтобы повлиять на исход выборов президента.
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