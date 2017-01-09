Ассанж назвал доклад спецслужб США о кибератаках «политическим пресс-релизом»

Джулиан Ассанж провел аудиоконференцию, в ходе которой назвал доклад спецслужб США о якобы российских кибератаках
«пресс-релизом для создания политического эффекта».
Джулиан Ассанж: «Доклад, который был опубликован в пятницу, главным автором которого является ЦРУ, не является докладом разведки. У него нет структуры доклада разведки, у него нет структуры ежедневного президентского брифинга. Это как-то компрометирует репутацию американских спецслужб… Это пресс-релиз. Очевидно, что он сделан для создания политического эффекта».
Позже помощник избранного президента США Райнс Прибэс заявил, о том, что Дональд Трамп признал определенную роль неких российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии. При этом в штабе Трампа пояснили, что решение о применении каких-либо мер против России избранный президент будет принимать после инаугурации, назначенной на 20 января.
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