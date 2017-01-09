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  • 09.01, 18:27

Ассанж назвал доклад спецслужб США о кибератаках «политическим пресс-релизом»

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Ассанж назвал доклад спецслужб США о кибератаках «политическим пресс-релизом»

Ассанж назвал доклад спецслужб США о кибератаках «политическим <nobr>пресс-релизом</nobr>»

Джулиан Ассанж провел аудиоконференцию, в ходе которой назвал доклад спецслужб США о якобы российских кибератаках «пресс-релизом для создания политического эффекта».

По словам основателя WikiLeaks, у обнародованного документа отсутствует как структура доклада, так и структура ежедневного президентского брифинга. В целом же он компрометирует репутацию американских спецслужб.

Джулиан Ассанж: «Доклад, который был опубликован в пятницу, главным автором которого является ЦРУ, не является докладом разведки. У него нет структуры доклада разведки, у него нет структуры ежедневного президентского брифинга. Это как-то компрометирует репутацию американских спецслужб… Это пресс-релиз. Очевидно, что он сделан для создания политического эффекта».

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) опубликовали доклад о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, однако не привели никаких доказательств этому. Также в докладе отмечено, что «российское вмешательство» не повлияло на итог выборов.

Позже помощник избранного президента США Райнс Прибэс заявил, о том, что Дональд Трамп признал определенную роль неких российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии. При этом в штабе Трампа пояснили, что решение о применении каких-либо мер против России избранный президент будет принимать после инаугурации, назначенной на 20 января.

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