Госдеп: США не могут представить несекретные доказательства причастности РФ к кибератакам

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что не видят поводов для удивления в том, что в докладе американских спецслужб о якобы причастности Москвы к организации кибератак, не оказалось никаких доказательств.
Джон Кирби
, официальный представитель Госдепартамента США: «Не следует удивляться тому, что в несекретной версии отчета разведка защищала информацию, касающуюся работы с источниками и методов. Фундаментальная ответственность разведки заключается в том, чтобы не раскрывать источники и методы работы. Для спецслужб США было бы безответственно раскрывать такого рода информацию. Мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать
Об этом Кирби заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет ТАСС
.
Напомним, разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) опубликовали доклад о предполагаемом „вмешательстве Москвы“» в выборы президента США. Спецслужбы США утверждают, что Россия якобы способствовала избранию Дональда Трампа президентом США. Однако, в до докладе не содержится ничего кроме голословных утверждений о том, что «российское вмешательство» могло оказать влияние на итоги президентских выборов в США, состоявшихся 8 ноября.
В понедельник основатель сайта WikiLeaks, опубликовавшего скандальную переписку кандидата в президенты Хиллари Клинтон с главой предвыборного штаба, Джулиан Ассанж назвал доклад спецслужб США о «российских кибератаках» «пресс-релизом для создания политического эффекта», который компрометирует репутацию американских спецслужб. А в штабе избранного президента США ранее сообщили, что решение о применении каких-либо санкций против России
Дональд Трамп будет принимать после инаугурации, назначенной на 20 января.
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