Песков: обвинения в кибератаках превратились в истерику

По мнению
заявление кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о причастности России к взломам американских серверов. Пресс-секретарь главы государства в очередной раз опроверг обвинения в том, что Москва имеет отношение к кибератакам на США.
пресс-секретаря президента России, в таких условиях невозможно вести рациональный диалог.
Дмитрий Песков: «Я не знаю, сколько десятков раз и на каких уровнях только не повторяли, что мы категорически отрицаем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи, считаем это полной глупостью».
Песков заявил, что многие заявления по этой теме в Москве считают фальшивкой. И после всего сказанного добавить ему больше нечего. Он высказал мнение, что для переговоров с американской стороной о взломах необходимо дождаться прекращения «истерики».
Дмитрий Песков: «Она уже превратилась в настоящую истерику, а как мы знаем, во время истерики искать какие-то рациональные зерна не представляется возможным, здесь нужно дождаться, когда истерика завершится».
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