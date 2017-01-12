Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.01, 16:12
Песков: обвинения в кибератаках превратились в истерику. кибератаки, Песков, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков: обвинения в кибератаках превратились в истерику

1 комментарий

Песков: обвинения в кибератаках превратились в истерику

Песков: обвинения в кибератаках превратились в истерику

    По мнению пресс-секретаря президента России, в таких условиях невозможно вести рациональный диалог.

    Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее заявление кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о причастности России к взломам американских серверов. Пресс-секретарь главы государства в очередной раз опроверг обвинения в том, что Москва имеет отношение к кибератакам на США.

    Дмитрий Песков: «Я не знаю, сколько десятков раз и на каких уровнях только не повторяли, что мы категорически отрицаем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи, считаем это полной глупостью».

    Песков заявил, что многие заявления по этой теме в Москве считают фальшивкой. И после всего сказанного добавить ему больше нечего. Он высказал мнение, что для переговоров с американской стороной о взломах необходимо дождаться прекращения «истерики».

    Дмитрий Песков: «Она уже превратилась в настоящую истерику, а как мы знаем, во время истерики искать какие-то рациональные зерна не представляется возможным, здесь нужно дождаться, когда истерика завершится».

    Новости по теме

    Выборы президента в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru