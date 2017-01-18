Стала известна причина госпитализации Джорджа Буша-старшего

Пожилой политик был доставлен в больницу города Хьюстона в штате Техас
Комсомольской правды» со ссылкой на иностранные СМИ.
из-за проблем с дыханием.
Джим МакГрат: «Врачи и все остальные очень довольны, мы надеемся, что его скоро выпишут».
О том, что Буш-старший, 41-й президент США, занимавший пост с 1989 по 1993 год, попал в больницу, стало известно сегодня. Здоровье политика в последнее время вызывает беспокойство. Сославшись на свое состояние, бывший глава государства отказался присутствовать на инаугурации Дональда Трампа.
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