Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.01, 19:15

Стала известна причина госпитализации Джорджа Буша-старшего

комментировать
Стала известна причина госпитализации Джорджа <nobr>Буша-старшего</nobr>

Стала известна причина госпитализации Джорджа Буша-старшего

Стала известна причина госпитализации Джорджа <nobr>Буша-старшего</nobr>
  • Фото Associated Press © 2017, Eric Christian Smith

    • Пожилой политик был доставлен в больницу города Хьюстона в штате Техас из-за проблем с дыханием.

    Джорджа Буша-старшего госпитализировали из-за диспноэ — нарушения частоты и глубины дыхания. Представитель семьи Бушей Джим МакГрат заявил, что бывший глава государства хорошо отреагировал на лечение. По его словам, в ближайшие дни экс-президента США могут выписать из медучреждения, сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Джим МакГрат: «Врачи и все остальные очень довольны, мы надеемся, что его скоро выпишут».

    О том, что Буш-старший, 41-й президент США, занимавший пост с 1989 по 1993 год, попал в больницу, стало известно сегодня. Здоровье политика в последнее время вызывает беспокойство. Сославшись на свое состояние, бывший глава государства отказался присутствовать на инаугурации Дональда Трампа.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru