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  • 18.01, 13:10

Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу

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Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу

<nobr>Экс-президент</nobr> США Джордж <nobr>Буш-старший</nobr> попал в больницу

Бывший глава Белого дома госпитализирован в городе Хьюстон, штат Техас.

Как сообщила официальный представитель экс-президента Джин Бекер, состояние экс-политика оценивается медиками как стабильное. Она заверила, что с Бушем-старшим все в порядке, и отметила, что он может быть выписан уже через несколько дней. Однако причину госпитализации Бекер называть не стала, передает телеканал KHOU.

Буш-старший часто оказывается в больницах. Два года назад он был госпитализирован после того, как сломал несколько шейных позвонков, упав у себя дома. По причине слабого здоровья Буш-старший также заявил, что не сможет посетить церемонию инаугурации Трампа в Вашингтоне.

Джордж Буш-старший занимал высший государственный пост в США в период с 1989 года по 1993-й — Буш-старший был 41-м президентом США. До этого он был вице-президентом при Рональде Рейгане, а еще раньше занимал должность спецпосланника США в Китае и возглавлял ЦРУ.

В семье Бушей традиционно занимаются политикой. Его старший сын, названный в честь отца, был 43-м президентом США. А младший — Джеб — пытался выдвинуться в качестве кандидата на пост президента в прошлом году, но проиграл Дональду Трампу в ходе праймериз.

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