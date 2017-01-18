Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу

Бывший глава Белого дома госпитализирован в городе Хьюстон, штат Техас.KHOU.
Буш-старший часто оказывается в больницах. Два года назад он был госпитализирован после того, как сломал несколько шейных позвонков, упав у себя дома. По причине слабого здоровья Буш-старший также заявил, что не сможет посетить церемонию инаугурации Трампа в Вашингтоне.
Джордж Буш-старший занимал высший государственный пост в США в период с 1989 года по 1993-й — Буш-старший был 41-м президентом США. До этого он был вице-президентом при Рональде Рейгане, а еще раньше занимал должность спецпосланника США в Китае и возглавлял ЦРУ.
В семье Бушей традиционно занимаются политикой. Его старший сын, названный в честь отца, был 43-м президентом США. А младший — Джеб — пытался выдвинуться в качестве кандидата на пост президента в прошлом году, но проиграл Дональду Трампу в ходе праймериз.
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