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  • 18.01, 11:39
Белый дом призвал не ждать помилования Сноудена после смягчения приговора Мэннингу. WikiLeaks, Обама Барак, приговоры, Сноуден, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Белый дом призвал не ждать помилования Сноудена после смягчения приговора Мэннингу

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Белый дом призвал не ждать помилования Сноудена после смягчения приговора Мэннингу

Белый дом призвал не ждать помилования Сноудена после смягчения приговора Мэннингу

Белый дом призвал не ждать помилования Сноудена после смягчения приговора Мэннингу

    В США смягчили приговор Челси Мэннинг. Информатор WikiLeaks выйдет на свободу уже в мае текущего года, а не в 2045-м. Решение принял уходящий президент Барак Обама. Мэннинг был арестован как Брэдли и практически сразу объявил о смене пола с мужского на женский. Власти не стали препятствовать, но в женскую тюрьму его так и не перевели.

    Брэдли Мэннинг должен был сидеть в тюрьме до 2045 года. Осужденный в 2010-м, он получил 35 лет за раскрытие секретных файлов Пентагона и Госдепартамента США — это самый большой срок к которому в Америке кого-либо приговаривали за разглашение гостайны. Теперь, после президентского указа, Мэннинг должен выйти на свободу 17 мая текущего года, отсидев семь лет.

    Брэдли Мэннинга арестовали в 2009 году. Во время командировки в Ирак он, работая аналитиком военной разведки, предал огласке тысячи документов, часть из которых потрясла весь мир. Особенно кадры расстрела людей с вертолета в Багдаде. Тогда погибли два журналиста агентства Reuters. Пентагон настаивал, что уничтожил отряд боевиков «Аль-Каиды», но на записи хорошо видно, что все погибшие были без оружия.

    Именно благодаря Мэннингу выяснилось, что армия США значительно занижает данные о потерях среди мирных иракцев, благодаря ему узнали, что издевательства над заключенными в иракских тюрьмах продолжаются, несмотря на все заверения американских властей в обратном.

    В Белом доме подчеркивают, что нынешнее решение Обамы — это не помилование, и отмечают, что о прощении Эдварда Сноудена, несмотря на схожесть преступлений, президент не думал.

    Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома: «Челси Мэннинг прошла через систему военной юстиции, была признана виновной, была приговорена за совершенные преступления и признала свою вину. Господин Сноуден перебежал к противнику и нашел укрытие в стране, которая совсем недавно пыталась подорвать уверенность в нашей демократии».

    Сразу после приговора Брэдли Мэннинг заявил, что он женщина, и поменял имя. И хотя американская армия продолжает считать его мужчиной и держит в мужской тюрьме, под угрозой судебного преследования Пентагон все-таки разрешил Брэдли-Челси надевать женское нижнее белье и пользоваться косметикой. А учитывая, что он или она также настаивает на операции по смене пола, выход Брэдли-Челси на свободу может помочь американскому военному ведомству самому выпутаться из этой щекотливой ситуации. Тем более что за последний год мисс Мэннинг дважды пыталась свести счеты с жизнью в тюремной камере.

    Эдвард Сноуден приветствовал новость о скором освобождении Мэннинга в Twitter: «Соединенные Штаты, в которых пытают журналистские источники, — это ниже нашего национального достоинства. Давайте исправляться».


    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, чей сайт стал известен во многом благодаря документам, украденным Мэннингом, поблагодарил всех, кто заступался за него.


    При этом всего пять дней назад сайт WikiLeaks сообщил: если Обама помилует Мэннинга, то Джулиан Ассанж готов согласиться на экстрадицию в США. Впрочем, Белый дом вряд ли принимал решение, всерьез рассчитывая на слова Ассанжа. Тем более что речь все таки идет не о помиловании, а о сокращении срока. Так что формально Ассанж вполне может считать себя свободным от обязательства.

    Впрочем, теперь и само американское дело против Джулиана Ассанжа, заведенное как раз после публикаций документов, полученных от Мэннинга, будет выглядеть странно. Ведь если Мэннинг выходит на свободу, то претензии к человеку, чей сайт лишь перепечатал украденные бумаги, многим могут показаться надуманными.

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