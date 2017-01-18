Белый дом призвал не ждать помилования Сноудена после смягчения приговора Мэннингу

В США смягчили приговор Челси Мэннинг. Информатор WikiLeaks выйдет на свободу уже в мае текущего года, а не в
должен выйти на свободу 17 мая текущего года, отсидев семь лет.
2045-м. Решение принял уходящий президент Барак Обама. Мэннинг был арестован как Брэдли и практически сразу объявил о смене пола с мужского на женский. Власти не стали препятствовать, но в женскую тюрьму его так и не перевели.
Брэдли Мэннинга арестовали в 2009 году. Во время командировки в Ирак он, работая аналитиком военной разведки, предал огласке тысячи документов, часть из которых потрясла весь мир. Особенно кадры расстрела людей с вертолета в Багдаде. Тогда погибли два журналиста агентства Reuters. Пентагон настаивал, что уничтожил отряд боевиков «Аль-Каиды», но на записи хорошо видно, что все погибшие были без оружия.
Именно благодаря Мэннингу выяснилось, что армия США значительно занижает данные о потерях среди мирных иракцев, благодаря ему узнали, что издевательства над заключенными в иракских тюрьмах продолжаются, несмотря на все заверения американских властей в обратном.
В Белом доме подчеркивают, что нынешнее решение Обамы — это не помилование, и отмечают, что о прощении Эдварда Сноудена, несмотря на схожесть преступлений, президент не думал.
Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома: «Челси Мэннинг прошла через систему военной юстиции, была признана виновной, была приговорена за совершенные преступления и признала свою вину. Господин Сноуден перебежал к противнику и нашел укрытие в стране, которая совсем недавно пыталась подорвать уверенность в нашей демократии».
Сразу после приговора Брэдли Мэннинг заявил, что он женщина, и поменял имя. И хотя американская армия продолжает считать его мужчиной и держит в мужской тюрьме, под угрозой судебного преследования Пентагон все-таки разрешил Брэдли-Челси надевать женское нижнее белье и пользоваться косметикой. А учитывая, что он или она также настаивает на операции по смене пола, выход Брэдли-Челси на свободу может помочь американскому военному ведомству самому выпутаться из этой щекотливой ситуации. Тем более что за последний год мисс Мэннинг дважды пыталась свести счеты с жизнью в тюремной камере.
Эдвард Сноуден приветствовал новость о скором освобождении Мэннинга в Twitter: «Соединенные Штаты, в которых пытают журналистские источники, — это ниже нашего национального достоинства. Давайте исправляться».
A United States that tortures journalists’ sources is beneath our national dignity. Let us make amends. #FreeManning https://t.co/QUJKe6j14x— Edward Snowden (@Snowden) January 17, 2017
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, чей сайт стал известен во многом благодаря документам, украденным Мэннингом, поблагодарил всех, кто заступался за него.
Assange: «Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning’s clemency. Your courage & determination made the impossible possible.»— WikiLeaks (@wikileaks) January 17, 2017
При этом всего пять дней назад сайт WikiLeaks сообщил: если Обама помилует Мэннинга, то Джулиан Ассанж готов согласиться на экстрадицию в США. Впрочем, Белый дом вряд ли принимал решение, всерьез рассчитывая на слова Ассанжа. Тем более что речь все таки идет не о помиловании, а о сокращении срока. Так что формально Ассанж вполне может считать себя свободным от обязательства.
Впрочем, теперь и само американское дело против Джулиана Ассанжа, заведенное как раз после публикаций документов, полученных от Мэннинга, будет выглядеть странно. Ведь если Мэннинг выходит на свободу, то претензии к человеку, чей сайт лишь перепечатал украденные бумаги, многим могут показаться надуманными.
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