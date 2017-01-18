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  • 18.01, 07:06
Сноуден поблагодарил Обаму за смягчение приговора Мэннинг. WikiLeaks, Обама Барак, США, Сноуден. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сноуден поблагодарил Обаму за смягчение приговора Мэннинг

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Сноуден поблагодарил Обаму за смягчение приговора Мэннинг

Сноуден поблагодарил Обаму за смягчение приговора Мэннинг

    Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж приветствовали смягчение приговора информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, известной ранее как Брэдли.

    Эдвард Сноуден написал в своем Twitter: «Пусть это будет сказано здесь со всей серьезностью, с добрым сердцем. Спасибо, Обама». Он также поблагодарил всех, кто боролся за смягчение наказания Мэннинг в последние годы.




    Основатель WikiLeaks также поблагодарил всех, кто боролся за смягчение наказания Мэннинг, в Twitter.


    Ранее президент Обама смягчил приговор осужденному на 35 лет Брэдли Мэннингу, который в тюрьме прошел курс гормональной терапии и теперь зовется Челси. Мэннинг выйдет на свободу уже в мае.

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