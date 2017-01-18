Сноуден поблагодарил Обаму за смягчение приговора Мэннинг

Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж приветствовали смягчение приговора информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, известной ранее как Брэдли.
Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN— Edward Snowden (@Snowden) 17 января 2017 г.
To all who campaigned for clemency on Manning’s behalf these last hard years, thank you. You made this happen: https://t.co/PaLvJDvDbl— Edward Snowden (@Snowden) 17 января 2017 г.
Основатель WikiLeaks также поблагодарил всех, кто боролся за смягчение наказания Мэннинг, в Twitter.
Assange: «Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning’s clemency. Your courage & determination made the impossible possible.»— WikiLeaks (@wikileaks) 17 января 2017 г.
Ранее президент Обама смягчил приговор осужденному на 35 лет Брэдли Мэннингу, который в тюрьме прошел курс гормональной терапии и теперь зовется Челси. Мэннинг выйдет на свободу уже в мае.
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