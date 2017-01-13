Ассанж дал Обаме последний шанс обменять его на Мэннинга

Джулиан Ассанж предложил выгодную сделку уходящему президенту США. Основатель WikiLeaks, последние пять лет укрывающийся в дипмиссии Эквадора в Лондоне, готов согласиться на экстрадицию в Америку при условии, что Барак Обама помилует бывшего информатора сайта разоблачений — Брэдли Мэннинга, которого теперь зовут Челси Мэннинг.
WikiLeaks: «Если Обама помилует Мэннинга, Ассанж согласится быть выданным в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного министерством юстиции».
If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK— WikiLeaks (@wikileaks) 12 января 2017 г.
Трансгендер Челси Элизабет Мэннинг, бывший военнослужащий американской армии Бредли Мэннинг, посажен на 35 лет за публикацию более 700 тысяч секретных документов Пентагона, в том числе видеоролика за июль 2007 года, на котором американцы расстреливают из вертолетов мирных жителей в Ираке.
Джулиан Ассанж уже вызывался отсидеть за Челси Мэннинг весь срок, и Обама уже однажды проигнорировал это предложение. Теперь Ассанжа поддержал и Эдвард Сноуден, также попросив уходящего президента США отпустить узника, правда, не предлагая отправиться за решетку вместо него.
Если Обама все-таки согласится обменять менее известного информатора на более известного, Джулиана Ассанжа в США ждет, вероятней всего, даже не пожизненное заключение, а смертная казнь. Но в этот раз он готов добровольно сдаться властям, не требуя гарантий, что ему сохранят жизнь. Возможно, Ассанж считает, что, если обмен произойдет, он прибудет уже в Америку Трампа, который его поддерживает и цитирует.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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