Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.01, 20:59
Ассанж дал Обаме последний шанс обменять его на Мэннинга. WikiLeaks, Ассанж, Обама Барак, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ассанж дал Обаме последний шанс обменять его на Мэннинга

комментировать
Ассанж дал Обаме последний шанс обменять его на Мэннинга

Ассанж дал Обаме последний шанс обменять его на Мэннинга

Ассанж дал Обаме последний шанс обменять его на Мэннинга

    Джулиан Ассанж предложил выгодную сделку уходящему президенту США. Основатель WikiLeaks, последние пять лет укрывающийся в дипмиссии Эквадора в Лондоне, готов согласиться на экстрадицию в Америку при условии, что Барак Обама помилует бывшего информатора сайта разоблачений — Брэдли Мэннинга, которого теперь зовут Челси Мэннинг.

    Основатель WikiLeaks обратился к президенту Обаме с просьбой в последний раз воспользоваться своей властью и помиловать пленника Челси Мэннинга. Взамен предложил себя.

    WikiLeaks: «Если Обама помилует Мэннинга, Ассанж согласится быть выданным в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного министерством юстиции».




    Трансгендер Челси Элизабет Мэннинг, бывший военнослужащий американской армии Бредли Мэннинг, посажен на 35 лет за публикацию более 700 тысяч секретных документов Пентагона, в том числе видеоролика за июль 2007 года, на котором американцы расстреливают из вертолетов мирных жителей в Ираке.

    Джулиан Ассанж уже вызывался отсидеть за Челси Мэннинг весь срок, и Обама уже однажды проигнорировал это предложение. Теперь Ассанжа поддержал и Эдвард Сноуден, также попросив уходящего президента США отпустить узника, правда, не предлагая отправиться за решетку вместо него.

    Если Обама все-таки согласится обменять менее известного информатора на более известного, Джулиана Ассанжа в США ждет, вероятней всего, даже не пожизненное заключение, а смертная казнь. Но в этот раз он готов добровольно сдаться властям, не требуя гарантий, что ему сохранят жизнь. Возможно, Ассанж считает, что, если обмен произойдет, он прибудет уже в Америку Трампа, который его поддерживает и цитирует.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

    Новости по теме

    Дело WikiLeaks

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru