Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника авто похитителя

Двенадцатилетней девочке в Оренбурге во время похищения удалось отправить СМС и дозвониться до матери из багажника машины похитителя.похитили накануне днем у жилого дома в Оренбурге. Сообщалось, что ее посадили в машину, применив насилие, и увезли в неизвестном направлении. Вечером девочку нашли живой и без видимых признаков насилия в районе городской свалки Оренбурга. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний житель Пермского края. Он подтвердил причастность к похищению ребенка.
Как сообщили РИА Новости в СУ СК по Оренбургской области, «преступник, применив насилие, поместил девочку в багажник автомобиля „Лада Гранта“ и увез в неизвестном направлении».
Из сообщения СУ СК по Оренбургской области: «Девочка, находясь в багажнике, сумела отправить сообщение матери, а также смогла недолго поговорить с ней и попросить помощи. Из-за того, что мать незамедлительно обратилась в полицию, девочку быстро нашли живой и невредимой».
Первоначально следствие считало, что похитителей двое, однако, как оказалось позже, преступник действовал один.
Из сообщения СУ СК по Оренбургской области: «Это житель Пермского края, он находится в Оренбурге с ноября прошлого года. Подозреваемый работал в коммерческой организации рабочим, не женат, детей нет».
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