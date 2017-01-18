Братаны-2
Братаны-2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.01, 11:39

Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника авто похитителя

2 комментария
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника авто похитителя

Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника авто похитителя

Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника авто похитителя
  • Фото: Дороги Оренбурга /vk.com

    • Двенадцатилетней девочке в Оренбурге во время похищения удалось отправить СМС и дозвониться до матери из багажника машины похитителя.

    Напомним, Настю Дьякову похитили накануне днем у жилого дома в Оренбурге. Сообщалось, что ее посадили в машину, применив насилие, и увезли в неизвестном направлении. Вечером девочку нашли живой и без видимых признаков насилия в районе городской свалки Оренбурга. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний житель Пермского края. Он подтвердил причастность к похищению ребенка.

    Как сообщили РИА Новости в СУ СК по Оренбургской области, «преступник, применив насилие, поместил девочку в багажник автомобиля „Лада Гранта“ и увез в неизвестном направлении».

    Из сообщения СУ СК по Оренбургской области: «Девочка, находясь в багажнике, сумела отправить сообщение матери, а также смогла недолго поговорить с ней и попросить помощи. Из-за того, что мать незамедлительно обратилась в полицию, девочку быстро нашли живой и невредимой».

    Первоначально следствие считало, что похитителей двое, однако, как оказалось позже, преступник действовал один.

    Из сообщения СУ СК по Оренбургской области: «Это житель Пермского края, он находится в Оренбурге с ноября прошлого года. Подозреваемый работал в коммерческой организации рабочим, не женат, детей нет».

    Следователи проверят причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, в том числе к происшествию в поселке Степной, где произошло нападение на двух девочек.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru