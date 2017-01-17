Двенадцатилетнюю девочку похитили в Оренбурге

Неизвестные в Оренбурге похитили
СУ СК по Оренбургской области, похищение произошло сегодня около 15:00 мск.
12-летнюю девочку, следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего».
Из сообщения СУ СК по Оренбургской области: «Неизвестные, находясь возле жилого дома 20/1 по улице Родимцева города Оренбурга, применив насилие, против воли потерпевшей, посадили в автомобиль „Лада Гранта“ белого цвета 12-летнюю Дьякову Анастасию Дмитриевну и увезли ее в неизвестном направлении».
Следственный комитет просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах похищения и местонахождении школьницы, а также лицах, совершивших преступление, сообщить в региональное следственное управление. Девочка была одета в удлиненный пуховик черного цвета, шапку фиолетового цвета, дутые сапоги черного цвета.
СУ СК по Оренбургской области также напоминает, что «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».
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