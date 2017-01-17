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  • 17.01, 18:59

Двенадцатилетнюю девочку похитили в Оренбурге

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Двенадцатилетнюю девочку похитили в Оренбурге

Двенадцатилетнюю девочку похитили в Оренбурге

Двенадцатилетнюю девочку похитили в Оренбурге
  • Фото: «ОренСпас» — поисково-спасательный отряд /vk.com

    • Неизвестные в Оренбурге похитили 12-летнюю девочку, следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего».

    Как сообщает СУ СК по Оренбургской области, похищение произошло сегодня около 15:00 мск.

    Из сообщения СУ СК по Оренбургской области: «Неизвестные, находясь возле жилого дома 20/1 по улице Родимцева города Оренбурга, применив насилие, против воли потерпевшей, посадили в автомобиль „Лада Гранта“ белого цвета 12-летнюю Дьякову Анастасию Дмитриевну и увезли ее в неизвестном направлении».

    Следственный комитет просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах похищения и местонахождении школьницы, а также лицах, совершивших преступление, сообщить в региональное следственное управление. Девочка была одета в удлиненный пуховик черного цвета, шапку фиолетового цвета, дутые сапоги черного цвета.

    СУ СК по Оренбургской области также напоминает, что «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

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