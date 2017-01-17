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  • 17.01, 23:31

Борис Гребенщиков проведет рок-фестиваль в память о Докторе Лизе

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Борис Гребенщиков проведет рок-фестиваль в память о Докторе Лизе

Борис Гребенщиков проведет <nobr>рок-фестиваль</nobr> в память о Докторе Лизе

Второй благотворительный фестиваль «Разные люди» будет посвящен Елизавете Глинке, которая погибла в авиакатастрофе под Сочи.

Мероприятие пройдет 22 февраля в столичном клубе Stadium. Инициатором фестиваля выступил лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, передает ТАСС со ссылкой на соорганизатора Евгения Евстигнеева.

Евгений Евстигнеев: «Это инициатива Бориса Борисовича Гребенщикова и наша гражданская позиция».

По его словам, собранные средства будут переданы фонду «Справедливая помощь», который возглавляла Глинка, более известная как Доктор Лиза, а также пойдут на адресную помощь детям.

На концерте выступят «Аквариум», «Сурганова и оркестр», «Воскресение», «Разные люди» и Jack Action.

Евгений Евстигнеев: «Что касается фонда, Лиза была его главным звеном, стенобитным орудием. Нельзя дать всему этому разрушиться, надо удержать. Сейчас самая опасная для фонда фаза — первый момент после ее гибели: у людей опускаются руки».

Он подчеркнул, что организаторы и участники стремятся внести по мере возможностей лепту в сохранение дела Елизаветы Глинки.

Первый фестиваль «Разные люди» прошел в мае прошлого года. Его вдохновителем стал лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий.

Напомним, крушение Ту-154 произошло 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе военные, журналисты, артисты ансамбля им. Александрова. Никто из них не выжил.

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