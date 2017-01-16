Россия простилась с жертвами катастрофы Ту-154 над Чёрным морем

Сегодня погибших в авиакатастрофе
Ту-154 над Чёрным морем проводили в последний путь. Трагедия, произошедшая 25 декабря, унесла жизни 92 человек. В последний путь провожали музыкантов знаменитого на весь мир ансамбля имени Александрова и его руководителя Валерия Халилова, главу Фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинка, которую вся страна знала как Доктора Лизу. Среди погибших — журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды». Траурные церемонии сегодня прошли сразу в нескольких городах.
Большинство из тех, кто был на борту Ту-154, — артисты ансамбля Александрова. В самолете были и маститые солисты, и едва закончившие училище танцовщицы — в Сирию летели лучшим составом. Руководитель ансамбля и главный военный дирижер России Валерий Халилов — тоже среди погибших. Генерал, пусть и не водивший подчиненных в атаку, но умевший заставить трепетать сердца миллионов, дирижируя на Красной площади.
Михаил Лужецкий как продюсер, а затем и корреспондент НТВ боевое крещение прошел в Донбассе. Безотказный, спокойный и упорный — где бы ни пришлось работать, он никогда не жаловался.
В нашем архиве мы нашли несколько планов, где оператор Олег Пестов не за кадром. Вторая чеченская война, начало 2000-х — наверное, это одна из немногих командировок, где объездившему полмира Олегу пришлось работать без его знаменитых стильных пиджаков.
Напарник Олега — звукооператор Евгенией Толстов, не боявшийся командировок и в снега по пояс, и в лесные топи, и отовсюду привозивший потрясающей красоты снимки. За внешней суровостью разглядеть другого Женю получалось даже не у всех, кто с ним работал.
Наши коллеги с Первого канала — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, и звукооператор Александр Сойдов. Для Денисова это была не первая поездка в Сирию. Коллеги рассказывают: даже попав в окружение в Алеппо, Вадим не терял самообладания.
Про корреспондента Павла Обухова его коллеги по «Звезде» вспоминают: в любой непонятной ситуации звонили Паше. Потому он слова не скажет и поедет куда нужно. Потому что такая работа.
Про оператора Александра Суранова рассказывают: мог снять то, что вообще невозможно снять. И всегда был готов научить, показать что-то тому, кто помоложе.
О том, какими словами вспоминали тех, кто был на борту того злополучного рейса, — в репортаже НТВ.
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