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  • 16.01, 20:14
Россия простилась с жертвами катастрофы Ту-154 над Чёрным морем. авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, Минобороны РФ, НТВ, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Россия простилась с жертвами катастрофы Ту-154 над Чёрным морем

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Россия простилась с жертвами катастрофы Ту-154 над Чёрным морем

Россия простилась с жертвами катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> над Чёрным морем

    Сегодня погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем проводили в последний путь. Трагедия, произошедшая 25 декабря, унесла жизни 92 человек. В последний путь провожали музыкантов знаменитого на весь мир ансамбля имени Александрова и его руководителя Валерия Халилова, главу Фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинка, которую вся страна знала как Доктора Лизу. Среди погибших — журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды». Траурные церемонии сегодня прошли сразу в нескольких городах.

    В одном из интервью о поездках в Донецк Елизавета Глинка сказала: «Я не знаю, когда я вернусь и вернусь ли вообще». Кадры 2014-го года: когда в больницах на воюющем юго-востоке Украины лекарств для тяжело больных детей не осталось, доктор Лиза находила способы переправить ребят в Россию. Заботилась Глинка и о тех, кому в большом городе помогают крайне редко. Многие годы она приезжала к Павелецкому вокзалу: лечила бездомных и привозила им еду.

    Большинство из тех, кто был на борту Ту-154, — артисты ансамбля Александрова. В самолете были и маститые солисты, и едва закончившие училище танцовщицы — в Сирию летели лучшим составом. Руководитель ансамбля и главный военный дирижер России Валерий Халилов — тоже среди погибших. Генерал, пусть и не водивший подчиненных в атаку, но умевший заставить трепетать сердца миллионов, дирижируя на Красной площади.

    Михаил Лужецкий как продюсер, а затем и корреспондент НТВ боевое крещение прошел в Донбассе. Безотказный, спокойный и упорный — где бы ни пришлось работать, он никогда не жаловался.

    В нашем архиве мы нашли несколько планов, где оператор Олег Пестов не за кадром. Вторая чеченская война, начало 2000-х — наверное, это одна из немногих командировок, где объездившему полмира Олегу пришлось работать без его знаменитых стильных пиджаков.

    Напарник Олега — звукооператор Евгенией Толстов, не боявшийся командировок и в снега по пояс, и в лесные топи, и отовсюду привозивший потрясающей красоты снимки. За внешней суровостью разглядеть другого Женю получалось даже не у всех, кто с ним работал.

    Наши коллеги с Первого канала — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, и звукооператор Александр Сойдов. Для Денисова это была не первая поездка в Сирию. Коллеги рассказывают: даже попав в окружение в Алеппо, Вадим не терял самообладания.

    Про корреспондента Павла Обухова его коллеги по «Звезде» вспоминают: в любой непонятной ситуации звонили Паше. Потому он слова не скажет и поедет куда нужно. Потому что такая работа.

    Про оператора Александра Суранова рассказывают: мог снять то, что вообще невозможно снять. И всегда был готов научить, показать что-то тому, кто помоложе.

    О том, какими словами вспоминали тех, кто был на борту того злополучного рейса, — в репортаже НТВ.

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