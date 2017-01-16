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  • 16.01, 14:11
Жертвам катастрофы Ту-154 воздали последние почести. Минобороны РФ, НТВ, авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жертвам катастрофы Ту-154 воздали последние почести

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Жертвам катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> воздали последние почести

Жертвам катастрофы Ту-154 воздали последние почести

Жертвам катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> воздали последние почести

    В российской столице, Подмосковье и Владимире в последний путь провожают тех, чьи жизни унесла катастрофа Ту-154 в Сочи. 25 декабря летевший в Сирию борт Минобороны сразу после дозаправки разбился над Черным морем. Погибли 92 человека.

    На борту разбившегося воздушного судна находились бригады трех федеральных телеканалов. С журналистами простились в телецентре «Останкино». В Сирию летели сотрудники НТВ Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов, журналисты Первого канала Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов, а также Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский (телеканал «Звезда»).

    Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «Я много работала с Денисовым. Вадик для меня — это человек — хорошее настроение».

    Владимир Чернышёв, обозреватель: «Когда видишь их портреты, просто не верится. Боль от этого становится еще сильнее».

    Георгий Гривенный, корреспондент: «Там у гроба сидели два сына Олега Пестова. Лет 10 назад он рассказывал про своих сыновей, которые были школьниками тогда. Сегодня я их увидел и понял, какая жизнь прошла».

    Корреспондент НТВ Михаил Лужецкий успел побывать во многих горячих точках. В самый разгар боев на востоке Украины репортер отправился в Славянск. Он переживал, что за него будет волноваться мама, но снова и снова просился в Донбасс. В Сирию он летел в командировку впервые.

    Михаил Чебоненко, ведущий НТВ: «Ну, что можно сказать про Мишу… Я не хочу верить в то, что этого человека больше нет».

    Оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов во многих горячих точках работали вместе. Пестов застал еще чеченскую войну, затем снимал в Донбассе, а когда началась война в Сирии, сразу решил ехать. Он считал, что находиться там — его профессиональный долг. Евгений Толстов был одним из первых, кто сопровождал гуманитарные конвои в Донецк и Луганск. Его коллеги вспоминают, что он всегда работал с полной отдачей.

    Алексей Поборцев, руководитель отдела специальных проектов НТВ: «В общении он был терпеливый, много чего знал, у него был богатый жизненный опыт».

    На Новодевичьем кладбище похоронят сегодня главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. В течение нескольких часов к Успенскому собору, где проходила гражданская панихида, шли люди, желающие проститься с Доктором Лизой. Свою жизнь она посвятила спасению людей и всегда оказывалась там, где требовалась помощь. Елизавета Глинка вывезла сотни раненых и тяжелобольных детей из Донбасса, а 25 декабря отправилась в Сирию, чтобы доставить медикаменты.

    На мемориальном военном кладбище в Мытищах в последний путь проводили 50 артистов
    Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В авиакатастрофе коллектив потерял треть состава. С артистами, которые летели в Сирию поздравлять наших военных, простились их коллеги, друзья, родные, политики и руководство Минобороны. Отпевание совершил митрополит Ювеналий, в службе участвовали лучшие певчие московских храмов. Похоронили погибших с воинскими почестями.

    С художественным руководителем ансамбля Валерием Халиловым простились во Владимирской области. Согласно завещанию, там его и похоронят. Еще 20 человек проводят в последний путь позже, так как их тела пока не опознаны.

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