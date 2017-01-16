Жертвам катастрофы Ту-154 воздали последние почести

В российской столице, Подмосковье и Владимире в последний путь провожают тех, чьи жизни унесла катастрофа
разбившегося воздушного судна находились бригады трех федеральных телеканалов. С журналистами простились в телецентре «Останкино». В Сирию летели сотрудники НТВ Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов, журналисты Первого канала Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов, а также Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский (телеканал «Звезда»).
Ту-154 в Сочи. 25 декабря летевший в Сирию борт Минобороны сразу после дозаправки разбился над Черным морем. Погибли 92 человека.
Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «Я много работала с Денисовым. Вадик для меня — это человек — хорошее настроение».
Владимир Чернышёв, обозреватель: «Когда видишь их портреты, просто не верится. Боль от этого становится еще сильнее».
Георгий Гривенный, корреспондент: «Там у гроба сидели два сына Олега Пестова. Лет 10 назад он рассказывал про своих сыновей, которые были школьниками тогда. Сегодня я их увидел и понял, какая жизнь прошла».
Корреспондент НТВ Михаил Лужецкий успел побывать во многих горячих точках. В самый разгар боев на востоке Украины репортер отправился в Славянск. Он переживал, что за него будет волноваться мама, но снова и снова просился в Донбасс. В Сирию он летел в командировку впервые.
Михаил Чебоненко, ведущий НТВ: «Ну, что можно сказать про Мишу… Я не хочу верить в то, что этого человека больше нет».
Алексей Поборцев, руководитель отдела специальных проектов НТВ: «В общении он был терпеливый, много чего знал, у него был богатый жизненный опыт».
На Новодевичьем кладбище похоронят сегодня главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. В течение нескольких часов к Успенскому собору, где проходила гражданская панихида, шли люди, желающие проститься с Доктором Лизой. Свою жизнь она посвятила спасению людей и всегда оказывалась там, где требовалась помощь. Елизавета Глинка вывезла сотни раненых и тяжелобольных детей из Донбасса, а 25 декабря отправилась в Сирию, чтобы доставить медикаменты.
На мемориальном военном кладбище в Мытищах в последний путь проводили 50 артистов
Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В авиакатастрофе коллектив потерял треть состава. С артистами, которые летели в Сирию поздравлять наших военных, простились их коллеги, друзья, родные, политики и руководство Минобороны. Отпевание совершил митрополит Ювеналий, в службе участвовали лучшие певчие московских храмов. Похоронили погибших с воинскими почестями.
С художественным руководителем ансамбля Валерием Халиловым простились во Владимирской области. Согласно завещанию, там его и похоронят. Еще 20 человек проводят в последний путь позже, так как их тела пока не опознаны.
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