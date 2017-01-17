Художник Павленский стал фигурантом дела о побоях

Полиция возбудила уголовное дело об избиении из хулиганских побуждений в отношении
Интерфаксу» в столичном главке полиции, «по факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье „Побои“».
художника-акциониста Петра Павленского.
Из сообщения полиции: «Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых».
Между тем адвокат художника Ольга Динзе заявила, что полицией было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
заявление об избиении. Также накануне в пресс-службе столичного главка СКР сообщили, что проводится доследственная проверка по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера.
Ранее ряд СМИ сообщил, что актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина подала заявление о совершении в ее отношении Павленским и его гражданской супругой Ольгой Шалыгиной насильственных действий сексуального характера. Павленский и Шалыгина отрицают свою вину и приняли решение покинуть Россию.
Павленский известен перформансами, в основном связанными с самоистязанием. За свою последнюю громкую акцию — поджог двери здания ФСБ на Лубянке — он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.
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