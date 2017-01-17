Марин Ле Пен считает, что «Крым никогда не был украинским»

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала санкции «глупым методом в дипломатии» и пообещала, что официально признает Крым частью Российской Федерации в случае ее победы на выборах.Известия», кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» заявила о своих планах по улучшению отношений между Францией и Россией.
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции: «Безусловно, я буду выступать за отмену санкций. Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех».
Ле Пен также выразила сожаление о том, что результаты крымского референдума не были признаны во многих странах, в том числе и во Франции.
Марин Ле Пен: «После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН. Также я всегда призывала к мирному решению украинского вопроса. В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон».
принять «еще какие-то меры».
Напомним, выборы президента Франции пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая 2017 года.
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