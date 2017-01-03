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  • 03.01, 19:51

СБУ пригрозила наказать Ле Пен за признание референдума в Крыму

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СБУ пригрозила наказать Ле Пен за признание референдума в Крыму

СБУ пригрозила наказать Ле Пен за признание референдума в Крыму

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая признала законным воссоединение Крыма с Россией, могут объявить персоной нон-грата.

По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, Ле Пен могут закрыть въезд на Украину. Также в отношении французского политика могут принять «еще какие-то меры».

При этом Ткачук отметил, что решение по Ле Пен зависит не только от СБУ, но и от украинского МИД, так как в данном случае речь идет об иностранном гражданине, сообщает «Обозреватель».

Напомним, ранее кандидат в президенты Франции и лидер «Национального фронта» в интервью заявила, что не видит каких-либо оснований ставить под сомнение результаты референдума марта 2014 года. Марин Ле Пен подчеркнула, что жители Крыма сами пожелали воссоединиться с Россией.

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