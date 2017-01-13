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  • 13.01, 14:55
Во Франции определились фавориты президентской гонки среди социалистов. выборы, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Во Франции определились фавориты президентской гонки среди социалистов

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Во Франции определились фавориты президентской гонки среди социалистов

Во Франции определились фавориты президентской гонки среди социалистов

    Во Франции прошли первые теледебаты правящей Социалистической партии. За право баллотироваться в президенты борются семь человек.

    Эксперты считают фаворитами бывшего премьер-министра Мануэля Вальса и экс-министра экономики Арно Монтебура. По данным опросов, именно им отдали предпочтение телезрители.

    Дебаты прошли спокойно. По мнению политологов, претенденты сплотились против общих врагов — республиканца Франсуа Фийона и лидера ультраправых Марин Ле Пен.

    Праймериз Социалистической партии пройдут в два тура — 22 и 29 января. Действующий президент Франции Франсуа Олланд отказался баллотироваться на второй срок из-за рекордно низкого рейтинга.

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