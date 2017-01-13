Во Франции определились фавориты президентской гонки среди социалистов

Во Франции прошли первые теледебаты правящей Социалистической партии. За право баллотироваться в президенты борются семь человек.Мануэля Вальса и экс-министра экономики Арно Монтебура. По данным опросов, именно им отдали предпочтение телезрители.
Дебаты прошли спокойно. По мнению политологов, претенденты сплотились против общих врагов — республиканца Франсуа Фийона и лидера ультраправых Марин Ле Пен.
Праймериз Социалистической партии пройдут в два тура — 22 и 29 января. Действующий президент Франции Франсуа Олланд отказался баллотироваться на второй срок из-за рекордно низкого рейтинга.
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