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  • 04.01, 17:05

Ле Пен предложила ЕС отказаться от евро и заменить его на экю

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Ле Пен предложила ЕС отказаться от евро и заменить его на экю

Ле Пен предложила ЕС отказаться от евро и заменить его на экю

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте.

По информации агентства Reuters, лидер «Национального фронта» также призвала отказаться от евро как единой валюты в странах еврозоны. При этом Марин Ле Пен заявила, что Европа должна вернуться к экю — денежной единице, которая использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах. 1 января 1999 года экю было заменено на евро по курсу 1:1.

Название экю происходит от английского European Currency Unit (европейская валютная единица), а также от названия французских монет экю. В Европе экю было введено только в безналичный расчет, хотя для частного сектора в некоторых странах экю выпускались в виде монет, облигаций и государственных займов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая 2017 года. В данный момент, согласно соцопросам, главным соперником лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен выступает бывший премьер Франции, депутат Национального собрания Франсуа Фийон.




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