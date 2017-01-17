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  • 17.01, 05:20

Советник Трампа: антироссийские санкции были не лучшим решением

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Советник Трампа: антироссийские санкции были не лучшим решением

Советник Трампа: антироссийские санкции были не лучшим решением

Советник будущего президента США Энтони Скарамуччи заявил в Давосе, что отношения между США и Россией могут улучшиться в течение ближайшего года.

Энтони Скарамуччи, советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом: «Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью, но, в то же время, действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе. Скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению».

Об этом Скарамуччи заявил в своем первом интервью российской прессе на полях открывающегося Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Политик также выразил уверенность в том, что антироссийские санкции вызвали эффект обратный тому, на которой рассчитывала администрация Барака Обамы, и только сплотили россиян.

Энтони Скарамуччи: «Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента».

По оценке советника будущего президента США, отношения между двумя странами могут претерпеть серьезные изменения в течение ближайшего года.

Энтони Скарамуччи: «Я вообще очень оптимистичный человек, так же, как и избранный президент. У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится. Кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим».

Скрамуччи подчеркнул, что Россия и США разделяют общие ценности, которые могут помочь достигнуть взаимопонимания между двумя странами.

Энтони Скарамуччи: «У президента Трампа есть видение исторической перспективы, он является человеком большого здравого смысла. Я думаю, что его позиция заключается в том, что существуют общие ценности, вокруг которых мы можем объединиться».

Ранее сообщалось, что в МИД РФ прокомментировали высказывания избранного президента США Дональда Трампа о возможном заключении ядерной сделки с Россией в обмен на снятие санкций. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия открыта для обсуждения любых идей в сфере разоружения, но не станет обсуждать эти вопросы в привязке к санкциям.

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