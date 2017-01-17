«Европа не нуждается в советах извне»: Олланд раскритиковал Трампа за высказывания о ЕС и НАТО

Лидер Франции Франсуа Олланд вступил в заочную полемику с будущим американским президентом Дональдом Трампом.
Президент Франции также отреагировал и на выпады в сторону НАТО, заявив, что Североатлантический альянс «устареет, только когда устареют угрозы».
Как сообщает Agence France-Presse, таким образом Олланд отреагировал на интервью Дональда Трампа, в котором будущий президент США предсказал, что некоторые другие страны Европы тоже могут выйти из Евросоюза вслед за Великобританией. Трамп также раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель и назвал НАТО важной, но «устаревшей» организацией.
будет выполнять свои обязательства перед альянсом. А госсекретарь США Джон Керри выступил в защиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель, миграционную политику которой раскритиковал Дональд Трамп, назвав его речи «неподобающими».
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