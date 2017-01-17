Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 05:20

«Европа не нуждается в советах извне»: Олланд раскритиковал Трампа за высказывания о ЕС и НАТО

комментировать

«Европа не нуждается в советах извне»: Олланд раскритиковал Трампа за высказывания о ЕС и НАТО

«Европа не нуждается в советах извне»: Олланд раскритиковал Трампа за высказывания о ЕС и НАТО

Лидер Франции Франсуа Олланд вступил в заочную полемику с будущим американским президентом Дональдом Трампом.

Франсуа Олланд, президент Франции: «Я заверяю вас, что Европа всегда будет готова продолжать трансатлантическое сотрудничество, но будет следовать своим интересам и ценностям. Нам не нужны советы извне относительно того, что нам делать».

Президент Франции также отреагировал и на выпады в сторону НАТО, заявив, что Североатлантический альянс «устареет, только когда устареют угрозы».

Как сообщает Agence France-Presse, таким образом Олланд отреагировал на интервью Дональда Трампа, в котором будущий президент США предсказал, что некоторые другие страны Европы тоже могут выйти из Евросоюза вслед за Великобританией. Трамп также раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель и назвал НАТО важной, но «устаревшей» организацией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что администрация 45-го президента США будет выполнять свои обязательства перед альянсом. А госсекретарь США Джон Керри выступил в защиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель, миграционную политику которой раскритиковал Дональд Трамп, назвав его речи «неподобающими».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru