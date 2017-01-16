Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа об устаревшем альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что администрация избранного президента США будет выполнять свои обязательства перед альянсом.ТАСС.
Источник в НАТО: «Как заявлял генсек НАТО, он ждет с нетерпением работы с избранным президентом Дональдом Трампом и его командой национальной безопасности. Он абсолютно уверен, что новая американская администрация останется приверженной своим обязательствам перед НАТО».
хоть и важной, но устаревшей, и отметил, что та «не занималась проблемой терроризма».
Позже глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что руководство НАТО обеспокоено заявлениями Трампа.
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