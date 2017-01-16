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  • 16.01, 15:42

Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа об устаревшем альянсе

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Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа об устаревшем альянсе

Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа об устаревшем альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что администрация избранного президента США будет выполнять свои обязательства перед альянсом.

По словам представителей НАТО, Столтенберг и Трамп уже обсуждали вопросы адаптации альянса к новым условиям безопасности и коснулись таких тем, как борьба с терроризмом и увеличение оборонных расходов, передает ТАСС.

Источник в НАТО: «Как заявлял генсек НАТО, он ждет с нетерпением работы с избранным президентом Дональдом Трампом и его командой национальной безопасности. Он абсолютно уверен, что новая американская администрация останется приверженной своим обязательствам перед НАТО».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп дал европейским изданиям интервью, в котором рассказал о своих внешнеполитических взглядах. Говоря о НАТО, будущий глава Белого дома повторил свой тезис о том, что он считает организацию хоть и важной, но устаревшей, и отметил, что та «не занималась проблемой терроризма».

Позже глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что руководство НАТО обеспокоено заявлениями Трампа.


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