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  • 16.01, 23:16

Керри раскритиковал Трампа за «неподобающие» слова о Меркель

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Керри раскритиковал Трампа за «неподобающие» слова о Меркель

Керри раскритиковал Трампа за «неподобающие» слова о Меркель

Госсекретарь США Джон Керри встал на защиту Ангелы Меркель, миграционную политику которой раскритиковал Дональд Трамп.

Глава Госдепа назвал канцлера Германии «один из самых сильных лидеров» и «самым важным игроком» в Европе.

Что же касается слов Трампа в адрес Меркель, то их Керри в интервью CNN назвал «неподобающими». Также госсекретарь призвал избранного президента США не «вмешиваться столь очевидно в политику других стран».

Отметим, что ранее Трамп заявил, что канцлер ФРГ допустила «катастрофическую ошибку», позволив нелегалам въехать в страну. При этом избранный президент США подчеркнул, что очень уважает Меркель и считает «большим несчастьем то, что произошло».

Также Трамп в интервью британским и немецким журналистам не исключил «заключения каких-то хороших сделок с Россией». В частности, речь может идти о двустороннем сокращении ядерных вооружений в обмен на снятие антироссийских санкций.

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