Керри раскритиковал Трампа за «неподобающие» слова о Меркель

Госсекретарь США Джон Керри встал на защиту Ангелы Меркель, миграционную политику которой раскритиковал Дональд Трамп.
Что же касается слов Трампа в адрес Меркель, то их Керри в интервью CNN назвал «неподобающими». Также госсекретарь призвал избранного президента США не «вмешиваться столь очевидно в политику других стран».
Отметим, что ранее Трамп заявил, что канцлер ФРГ допустила «катастрофическую ошибку», позволив нелегалам въехать в страну. При этом избранный президент США подчеркнул, что очень уважает Меркель и считает «большим несчастьем то, что произошло».
не исключил «заключения каких-то хороших сделок с Россией». В частности, речь может идти о двустороннем сокращении ядерных вооружений в обмен на снятие антироссийских санкций.
Комментарии