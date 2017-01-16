Причиной крушения Boeing 747 в Киргизии могла стать ошибка пилота

К расследованию падения грузового Boeing 747 под Бишкеком привлекут Международный авиационный комитет, сообщил председатель правительственной комиссии, первый
вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.
Мухамметкалый Абулгазиев, первый вице-премьер Киргизии: «По предварительным данным, версия теракта исключается, вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота».
Документы, касающиеся расследования авиакатастрофы, уже отправлены в МАК, сообщает «Интерфакс».
Boeing 747 разбился в полутора-двух километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас в Бишкеке и рухнул на дачный поселок Дача-Суу. В результате падения воздушного судна, по предварительной данным, повреждены в общей сложности 32 жилых дома. Число жертв трагедии на данный момент составляет 37 человек.
Boeing 747 выполнял рейс по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул. Сразу после катастрофы появилась информация, что борт принадлежал компании Turkish Airlines. Позже посольство Турции в России сообщило, что владельцем самолета был частный перевозчик.
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