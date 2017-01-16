Катастрофа Boeing в Киргизии унесла 35 жизней, пилот скончался по пути в больницу

Выживший после авиакатастрофы под Бишкеком пилот грузового самолета скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Число жертв возросло до 35 человек. В поселке, на который рухнул турецкий самолет, разрушено и сгорело свыше 30 домов.
Сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Киргизии: «Турецкий летчик от полученных травм скончался по дороге в больницу».
Также стало известно, что разбившийся при посадке в районе аэропорта Манас транспортный Boeing 747 принадлежал компании MyCargo Airlines. В первых сообщениях с места катастрофы говорилось о борте компании Turkish Airlines с четырьмя членами экипажа на борту.
Сообщение Минтранса Киргизии: «Грузовой самолет Boeing 747 разбился в 07:18 утра (04:18 по московскому времени) при заходе на посадку. Экипаж самолета состоял из пяти человек».
А в министерстве здравоохранения республики сообщили, что подтвержденное к этому часу число жертв авиакатастрофы возросло до 35. По оценкам ведомства, количество погибших может превысить 40 человек. С места трагедии госпитализированы восемь пострадавших, в том числе дети, у них множественные тяжелые травмы.
Сообщение Минздрава Киргизии: «На месте падения продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому сведения о количестве погибших могут измениться в ближайшее время».
шестеро из них дети.
при заходе на посадку в аэропорту Манас, не дотянув 2 километра до взлетно-посадочной полосы. На земле начался пожар, разрушены 32 жилых одноэтажных дома. Известно, что пилот Boeing 747 пытался зайти на второй круг, но самолет не смог набрать высоту. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могли быть тяжелые погодные условия, в том числе сильный туман.
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