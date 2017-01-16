На месте крушения крушения «Боинга» в Киргизии работают около сотни спасателей

Около сотни спасателей задействованы в ликвидации последствий падения грузового самолета «Боинг» на дачный поселок
ТАСС. В ведомстве добавили, что охраной прилегающей к месту ЧП территории занимаются несколько десятков сотрудников милиции, а в расчистке завалов задействована техника Министерства транспорта и дорог.
Дача-Суу вблизи Бишкека.
По официальным данным, крушение грузового «Боинга-747», принадлежащего одной из турецких авиакомпаний, произошло сегодня утром. Самолет рухнул на расположенный вблизи бишкекского аэропорта дачный поселок. По предварительным данным, в общей сложности погибли 37 человек, включая членов экипажа, еще 8 человек с множественными тяжелыми травмами были доставлены в больницы Бишкека. В результате падения лайнера повреждены в общей сложности 32 одноэтажных жилых дома.
Для выяснения причин авиакатастрофы, по решению премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова, создана специальная правительственная комиссия для выяснения причин авиакатастрофы.
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