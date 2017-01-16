В результате бунта в бразильской тюрьме погибли не менее 30 человек

Во время беспорядков в крупнейшей тюрьме бразильского штата
Reuters, по меньшей мере 30 человек стали жертвами кровавой расправы во время бунта заключенных в тюрьме на севере Бразилии. Ранее сообщалось о 10 убитых, трое из которых были обезглавлены.
Риу-Гранди-ду-Норти погибли не менее 30 человек.
По сведениям зарубежных СМИ, число жертв беспорядков среди заключенных может исчисляться десятками человек. Известно, что в тюрьме, где произошел бунт, содержатся порядка 1200 осужденных. Условия содержания чрезвычайно тяжелые, поскольку изначально тюрьма была рассчитана всего на 620 узников.
Напомним, в первых числах января в бразильских тюрьмах уже произошли несколько тюремных бунтов, сопровождавшихся кровавыми расправами и массовыми побегами заключенных. При бунтах 1–2 января в двух тюрьмах города Манаус погибли не менее 56 человек. А 6 января 33 осужденных были обнаружены убитыми в тюрьме штата Роройма на севере страны. А 15 января более 20 человек взорвали одну из стен и совершили побег из тюрьмы в южном бразильском штате Парана. Не менее двоих заключенных были расстреляны охраной при попытке к бегству.
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