Десятки заключенных сбежали во время тюремного бунта в Бразилии

В Бразилии за сутки произошло два тюремных бунта. На свободе в результате оказались больше 200 осужденных.ТАСС.
Известно, что беспорядки в одной из тюрем вспыхнули в воскресенье вечером из-за драки двух враждующих группировок. В ходе бунта в заложники были взяты 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных. После переговоров они были отпущены, а вскоре бунтовщики сдали оружие.
По последним данным, в результате беспорядков погибли не менее 60 человек. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.
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