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  • 03.01, 04:41
Десятки заключенных сбежали во время тюремного бунта в Бразилии. Бразилия, беспорядки, смерть, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Десятки заключенных сбежали во время тюремного бунта в Бразилии

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Десятки заключенных сбежали во время тюремного бунта в Бразилии

Десятки заключенных сбежали во время тюремного бунта в Бразилии

Десятки заключенных сбежали во время тюремного бунта в Бразилии
  • Фото: @AmichaiStein1 /twitter.com

    • В Бразилии за сутки произошло два тюремных бунта. На свободе в результате оказались больше 200 осужденных.

    По предварительным данным, оба бунта произошли в пенитенциарных учреждениях города Манаус. В результате беспорядков из одной тюрьмы сбежали 130 преступников, из второй — 85. Часть беглецов уже задержана, сообщает ТАСС.

    Известно, что беспорядки в одной из тюрем вспыхнули в воскресенье вечером из-за драки двух враждующих группировок. В ходе бунта в заложники были взяты 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных. После переговоров они были отпущены, а вскоре бунтовщики сдали оружие.

    По последним данным, в результате беспорядков погибли не менее 60 человек. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.

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