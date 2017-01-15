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  • 15.01, 10:54

Заключенные обезглавили трех человек в бразильской тюрьме

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Заключенные обезглавили трех человек в бразильской тюрьме

Заключенные обезглавили трех человек в бразильской тюрьме

Заключенные устроили бунт в тюрьме города Натал на северо-востоке Бразилии.

Точных данных о количестве погибших в ходе бунта у полиции пока нет. Однако власти признают, что жертв много. По данным полиции, как минимум трое заключенных были обезглавлены бунтовщиками.

Также отмечается, что сбежать никому из заключенных не удалось. Пока правоохранители попасть в тюрьму не могут. У здания собрались родственники заключенных, они пытаются узнать хоть что-то о судьбе своих близких.

Как сообщает BBC, бунт в тюрьме начался с того, что заключенные, принадлежащие к одной из могущественных преступных группировок, атаковали другую группу арестантов в одном из блоков тюрьмы. Раздались взрывы и выстрелы.

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