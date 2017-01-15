Заключенные обезглавили трех человек в бразильской тюрьме

Заключенные устроили бунт в тюрьме города Натал на
северо-востоке Бразилии.
Также отмечается, что сбежать никому из заключенных не удалось. Пока правоохранители попасть в тюрьму не могут. У здания собрались родственники заключенных, они пытаются узнать хоть что-то о судьбе своих близких.
Как сообщает BBC, бунт в тюрьме начался с того, что заключенные, принадлежащие к одной из могущественных преступных группировок, атаковали другую группу арестантов в одном из блоков тюрьмы. Раздались взрывы и выстрелы.
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