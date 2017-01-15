Россия будет развивать аэродром Хмеймим в Сирии

Россия после сокращения военного присутствия в Сирии сохранит авиагруппу на аэродроме Хмеймим и модернизированный пункт ВМФ в Тартусе.
Кроме того, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, весной начнется ремонт второй взлетно-посадочной полосы аэродрома. Уже разработана необходимая проектная документация.
Также отмечается, что и после сокращения группировки российских войск в Сирии на аэродроме Хмеймим сохранится мощная система противовоздушной обороны. Аэродром будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400 и комплексы «Панцирь». Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе будут и дальше прикрывать зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы «Бастион».
30 декабря начал действовать режим перемирия. В связи с этим Россия объявила о сокращении военного присутствия в Сирии. В частности, Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа. На территорию РФ были перебазированы шесть бомбардировщиков Су-24.
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