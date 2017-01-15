НашПотребНадзор
НашПотребНадзор 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.01, 13:56

Россия будет развивать аэродром Хмеймим в Сирии

комментировать

Россия будет развивать аэродром Хмеймим в Сирии

Россия будет развивать аэродром Хмеймим в Сирии

Россия после сокращения военного присутствия в Сирии сохранит авиагруппу на аэродроме Хмеймим и модернизированный пункт ВМФ в Тартусе.

Хмеймим будут развивать и дальше. На аэродроме завершается строительство нового пункта управления воздушным движением. Он оснащен современными техническими средствами управления и радиотехническим оборудованием. Ранее на аэродроме были оборудованы стоянки для практически любых типов авиатехники, а также развернуты пункты заправки горючим и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, весной начнется ремонт второй взлетно-посадочной полосы аэродрома. Уже разработана необходимая проектная документация.

Также отмечается, что и после сокращения группировки российских войск в Сирии на аэродроме Хмеймим сохранится мощная система противовоздушной обороны. Аэродром будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400 и комплексы «Панцирь». Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе будут и дальше прикрывать зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы «Бастион».

Отметим, что в Сирии 30 декабря начал действовать режим перемирия. В связи с этим Россия объявила о сокращении военного присутствия в Сирии. В частности, Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа. На территорию РФ были перебазированы шесть бомбардировщиков Су-24.

Новости по теме

Российская операция в Сирии

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru