Стали известны новые подробности ограбления Ким Кардашьян в Париже

Французские СМИ узнали новые подробности ограбления звезды американских
Journal du Dimanche опубликовала стенографический отчет показаний теледивы, которые она дала полиции после ограбления в начале октября 2016 года.
реалити-шоу Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян: «Я услышала шум у двери, похожий на шаги, я крикнула, чтобы спросить, кто это, но никто не ответил. Через раздвижную дверь я увидела двух человек, и затем связанного господина со стойки регистрации. Лица обоих мужчин были закрыты, один из них был в горнолыжной маске, в руках у него была фуражка и куртка с надписью „Полиция“».
Отвечая на вопросы полицейских, Кардашьян отметила, что оба напавших на нее мужчины были европейской внешности и высокого роста, у второго также была полицейская форма. По словам Кардашьян, в то время как грабители ворвались в номер, она была в одном пеньюаре. Ее связали при помощи скотча и проводов и затолкали в ванную. Оттуда звезда слышала, как мужчины переговаривались на французском языке, при этом у них постоянно звонил мобильный.
После того как налетчики покинули номер, Кардашьян сумела самостоятельно освободиться, так как, по ее словам, нападавшие «были немного неопытны в том, как они ее связали».
ограбление Кардашьян произошло в ночь на 3 октября 2016 года в Париже, куда теледива приехала на Неделю высокой моды. Грабители ворвались в номер звезды и, угрожая оружием, заперли ее в ванной комнате, собрали драгоценности и скрылись. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро, кольцо стоимостью 4 миллиона евро и два мобильных телефона. Позже по делу о нападении французская полиция задержала 17 человек. Предполагаемому организатору ограбления и его соучастникам предъявлены официальные обвинения.
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