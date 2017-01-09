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  • 09.01, 12:22

За ограбление Ким Кардашьян в Париже задержаны 16 человек

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За ограбление Ким Кардашьян в Париже задержаны 16 человек

За ограбление Ким Кардашьян в Париже задержаны 16 человек

Французская полиция задержала 16 человек в рамках расследования дела о нападении на светскую львицу Ким Кардашьян в октябре прошлого года.

Операция по задержанию предполагаемых злоумышленников прошла сегодня утром. Полицейским удалось вычислить и задержать и непосредственных участников налета. По данным Europe 1, грабители оставили на месте преступления следы ДНК: один из них обронил пакет с украденными украшениями, собрал рассыпавшиеся драгоценности, но забыл одну подвеску.

Информация о личностях предполагаемых злоумышленников пока не приводится.

Напомним, нападение на звезду американских реалити-шоу произошло в начале октября 2016 года в Париже, куда Ким приехала на Неделю моды. Вооруженные люди в полицейской форме связали светскую львицу, заперли девушку в ванной и вынесли драгоценности на сумму около 10 млн евро.

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