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  • 13.01, 22:31

Фигурантам дела об ограблении Кардашьян предъявлены обвинения

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Фигурантам дела об ограблении Кардашьян предъявлены обвинения

Фигурантам дела об ограблении Кардашьян предъявлены обвинения

Власти Франции предъявили официальные обвинения предполагаемому организатору ограбления Ким Кардашьян в Париже, а также пятерым его соучастникам.

Все подозреваемые по этому делу уже были давно известны правоохранителям, у каждого за плечами не одно ограбление и нападение. Всего по делу об ограблении Кардашьян на этой неделе были задержаны 17 человек. Среди предполагаемых налетчиков оказался и шофер, который постоянно сопровождал звезду во время ее визитов в Париж, сообщает ТАСС.

Отмечается, что преступники были очень хорошо информированы: они знали не только то, что Кардашьян находится в закрытой для посторонних элитной гостинице No address в районе площади Согласия, но и то, что в тот вечер теледива отпустила своего охранника на дискотеку.

Как сообщает AP, в пятницу Ким Кардашьян впервые появилась на публике после парижского инцидента. Теледива приехала в Дубай на мастер-класс своего визажиста.


В ночь на 3 октября 2016 года несколько мужчин в полицейской форме и масках ворвались в номер Кардашьян, которая приехала в Париж на Неделю высокой моды. Грабители, угрожая звезде оружием, заперли ее в ванной комнате, собрали ее драгоценности и скрылись.

Ограбление Ким Кардашьян стало самым крупным в Париже за последние 20 лет.

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