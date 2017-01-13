Фигурантам дела об ограблении Кардашьян предъявлены обвинения

Власти Франции предъявили официальные обвинения предполагаемому организатору ограбления Ким Кардашьян в Париже, а также пятерым его соучастникам.были задержаны 17 человек. Среди предполагаемых налетчиков оказался и шофер, который постоянно сопровождал звезду во время ее визитов в Париж, сообщает ТАСС.
Отмечается, что преступники были очень хорошо информированы: они знали не только то, что Кардашьян находится в закрытой для посторонних элитной гостинице No address в районе площади Согласия, но и то, что в тот вечер теледива отпустила своего охранника на дискотеку.
Как сообщает AP, в пятницу Ким Кардашьян впервые появилась на публике после парижского инцидента. Теледива приехала в Дубай на мастер-класс своего визажиста.
Scott Disick escorts Kim Kardashian to Dubai during her first gig after her Paris robbery pic.twitter.com/OhUNl3kqXn— Martz (@martintimtyler) 13 января 2017 г.
В ночь на 3 октября 2016 года несколько мужчин в полицейской форме и масках ворвались в номер Кардашьян, которая приехала в Париж на Неделю высокой моды. Грабители, угрожая звезде оружием, заперли ее в ванной комнате, собрали ее драгоценности и скрылись.
Ограбление Ким Кардашьян стало самым крупным в Париже за последние 20 лет.
Комментарии