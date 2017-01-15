ДТП с 7 жертвами под Саратовом мог устроить уснувший водитель

Власти Саратовской области установили предварительную причину ночной автокатастрофы, жертвами которой стали 7 человек.
Он также отметил, что автодорога Нижний Новгород — Саратов, где произошла катастрофа, была расчищена. Гололеда там не было, передает РИА Новости.
столкнулись минивэн Toyota и грузовик Volvo с полуприцепом. После удара обе машины скатились в кювет. Жертвами катастрофы стали семь человек, которые находились в салоне минивэна. Погибли граждане Киргизии, ехавшие на заработки.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 33-летний водитель грузовика задержан.
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