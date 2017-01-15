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  • 15.01, 12:25

ДТП с 7 жертвами под Саратовом мог устроить уснувший водитель

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ДТП с 7 жертвами под Саратовом мог устроить уснувший водитель

ДТП с 7 жертвами под Саратовом мог устроить уснувший водитель

ДТП с 7 жертвами под Саратовом мог устроить уснувший водитель

Власти Саратовской области установили предварительную причину ночной автокатастрофы, жертвами которой стали 7 человек.

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика заснул за рулем, сообщил глава Петровского района Денис Фадеев. Точную же причину ДТП предстоит установить следователям.

Он также отметил, что автодорога Нижний Новгород — Саратов, где произошла катастрофа, была расчищена. Гололеда там не было, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на воскресенье, 15 января, в Петровском районе Саратовской области столкнулись минивэн Toyota и грузовик Volvo с полуприцепом. После удара обе машины скатились в кювет. Жертвами катастрофы стали семь человек, которые находились в салоне минивэна. Погибли граждане Киргизии, ехавшие на заработки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 33-летний водитель грузовика задержан.

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